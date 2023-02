El centro y, en especial, el Casco Histórico, merecen una profunda reflexión para evitar el desastre al que los está llevando la absoluta inacción del Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Almería. Las viviendas del centro de Almería están en su mayoría habitadas por personas mayores. El encarecimiento de la vivienda, especialmente de alquiler, y la falta de atractivos para las familias jóvenes influye, entre otros factores, en la progresiva despoblación que viene experimentando el centro de la ciudad, con los consiguientes daños colaterales: su efecto en el comercio y en la vida de sus calles, no en vano los vecinos son los primeros clientes de las tiendas locales. ¿Se puede dar la vuelta a esta situación? Desde el PSOE estamos convencidos de que sí, con una gestión urbanística adecuada por parte del Ayuntamiento que debería favorecer la rehabilitación y la construcción de un tipo de vivienda más modesta y, por lo tanto, asequible para los jóvenes, además de apostar de forma efectiva por el alquiler. El Ayuntamiento tiene una potente herramienta, la Empresa Municipal de Vivienda Almería XXI, que tendría que intervenir donde no llega la iniciativa privada, en lugar de ir a lo fácil, que es a lo que se dedica, es decir, a construir donde hay mucho terreno disponible, haciendo competencia a Esto sería magnífico si también se empleara en consolidar la parte urbana de la ciudad, donde tenemos los verdaderos problemas de vivienda. El centro se está quedando cada vez más desierto y son muchas las voces que alertan de ello. Los alcaldes del Partido Popular, en 20 años de gobiernos consecutivos, no han ideado ningún proyecto integral para el centro de Almería y su casco histórico, solo actuaciones puntuales inconexas, según han ido recibiendo dinero de otras administraciones, como el Mesón Gitano, un edificio cuyas obras empezaron allá por 2013 y que permanece sin terminar y sin ningún tipo de contenido ni función. La revitalización del centro también pasa por el turismo y el comercio. En relación a este último, la alcaldesa acaba de sumar un nuevo fracaso, el del 'Amazon de Almería', una plataforma de venta online para el comercio local. Lo que el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento denominó "el gran escaparate del comercio electrónico" ha sido una gran decepción para los pocos comerciantes que se adhirieron a la iniciativa. Cualquier iniciativa municipal debe pasar, antes de ser emprendida, por escuchar de verdad a quienes más conocen la realidad de las cosas, pero no para dejar una bonita foto de recuerdo de la reunión en Instagram, sino para que de la mano de los actores principales la administración consiga el mejor resultado con un uso racional y eficiente de los recursos públicos.