¿Repugnantes o serviciales?

Tratar de escribir sobre los buitres, normalmente trae a la cabeza el antiguo chiste de Jaimito preguntándole a la maestra "¿de qué se ríen las hienas?". Lo cual pienso que no es malo, porque unas risas nunca sientan mal, todo lo contrario, relajan el ambiente y permiten descargar tensiones, así que: ¡riamos! Y yo a los buitres, que me disperso. El buitre es un animal carroñero. Come animales muertos. Eso le puede producir repugnancia a algunas personas, a las que voy a intentar conseguir que cambien de opinión y sientan agradecimiento hacia ellos. Es muy fácil, ya que está demostrado que cuando un cadáver se descompone sea por enterramiento o al aire libre, desprende "muchísimo" más CO2 que cuando el buitre se lo come. El problema es que, en algunas zonas del mundo, como es el caso de Europa o la India, las poblaciones de buitres han disminuido mucho. Sin embargo, al lince ibérico, también carroñero, lo miman y al pobre buitre lo tienen abandonado a pesar de ser más útil para la Naturaleza. Por lo tanto, no nos pasemos con el lince y compartamos recursos con el buitre.