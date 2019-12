Réquiem por el centro

Cajamar, como otras entidades, empresas y negocios, está reduciendo sus oficinas. En la zona centro especialmente. La causa principal son los alquileres. Uno de los motivos que ha aducido el Ayuntamiento para eliminar de la Plaza Vieja los ficus y el Monumento a los Coloraos es que, convertida en una plaza mayor como las castellanas, el lugar sería ideal para el negocio hostelero -con toldos que dieran sombra, claro, ya eliminados los árboles- y, a la vez, se optimizaría como recinto para eventos. Unidos ambos datos, el resultado es que nuestro ínclito alcalde opta por los bares y restaurantes, por la hostelería, como motor principal para la reactivación del centro. Por eso peatonaliza calles -no por la comodidad del viandante-. Sin embargo, recordemos cómo se fue MacDonald del Paseo por el subidón que querían darle al alquiler del local. Y cómo muchos negocios medianos y pequeños, incluidos los hosteleros, tienen que cerrar porque no pueden sobrevivir a causa de los alquileres -digámoslo ya- abusivos que les imponen los propietarios. Trabajar todo el año para que más de la mitad del beneficio se vaya en el alquiler y la otra mitad en impuestos y personal no es sostenible. Muchos empresarios han tratado de ampliar sus márgenes por el lado de los salarios, pero pronto ven que sueldos de miseria a cambio de jornadas interminables les precariza el negocio. Y más si abren los festivos y otros días señalados. Tampoco han servido de mucho las noches en blanco y en negro que el Ayuntamiento se ha inventado, los blacks fridays y similares: sólo son paños calientes. Y resultan inútiles las campañas de concienciación en favor de los comercios de cercanías, pues estos no pueden competir en precios con las grandes superficies. A la larga, entonces, el alquiler se come el negocio. Y así el centro urbano se va muriendo sin remedio. Demás sabe nuestro ínclito alcalde, pues debe de tener asesores competentes -digo yo- que le instruyan, por dónde se ataca el abandono del centro: 1. Disminución generalizada de impuestos municipales al pequeño comercio y, con frecuencia, exención de ellos. 2. Subvenciones finalistas a la rehabilitación de viviendas y edificios. 3. Sanciones a viviendas desocupadas en edificios históricos. 4. Intervención en el mercado del alquiler de viviendas y locales para abaratarlo. Todo lo demás -planes contra el ruido incluidos- son zarandaja.