Resaca deportiva tras la fiesta este fin de semana del campeón de Europa y el ascenso ansiado y merecido de la UD Almería. Es necesario recordar que en otros ámbitos deportivos como el voleibol y el rugby también han realizado un papel sobresaliente, de matrícula de honor si me permiten, ganando el Unicaja Costa de Almería la Superliga masculina y la Unión Rugby Almería cerrando la mejor temporada de su historia. Es lógico pensar que los logros y las gestas de un club atraen la atención del público especializado, pero también del general, puesto que despiertan interés sobrepasando lo deportivo, acerca de los orígenes del equipo, la ciudad de donde procede y la idiosincrasia de sus gentes. Almería, en el ámbito deportivo, está logrando unos números brillantes; números que brindan la oportunidad de convertir nuestra ciudad en foco de atracción de riqueza y creación de nuevos puestos de trabajo, y por ello es de agradecer a todos estos clubes su esfuerzo y compromiso con el deporte y los valores que propugnan.En términos económicos, el ascenso de la UD Almería a Primera División se traducirá para el equipo en un aumento de sus ingresos vía firma de nuevos acuerdos de esponsorización que pueda conseguir o por el incremento de la venta de entradas, material deportivo y otros productos. Eso sin tener en cuenta otros aspectos que no desarrollaré aquí. Para la ciudad significará varias cosas: primero, publicidad gratuita, ya que cada semana se oirá el nombre de Almería en medios nacionales como ciudad de un equipo de milita en primera división. Segundo, nuevos visitantes que acuden a apoyar a su equipo y que pagan por recibir una serie de servicios, ya sea por hotel, comida o entretenimiento. Tercero, nuevas oportunidades de negocio, que surgirán de aquellos que, analizando las posibilidades de crecimiento de nuestra ciudad, se decidan a realizar una inversión a futuro dentro de los muchos atractivos existentes y potenciales que tenemos. Cuarto, un escaparate para visibilizar el que debiera ser nuestro lugar, disponiendo de un megáfono potente para reclamar la falta de inversiones y las carencias que sufrimos desde hace ya muchos años como consecuencia de la inacción de otras administraciones. En suma, producirá un impacto económico que afectará especialmente al sector de la hostelería, los hoteles y el comercio; un impacto que hace mucho bien y que tras una pandemia agotadora revertirá en una mayor riqueza para todos, y no sólo la material, sino especialmente la mental, reforzando el ánimo y la esperanza para seguir adelante con nuestro proyecto de ciudad. ¡Enhorabuena UD Almería!