Si los muros del hogar hacen privado, y cerrado, el espacio de la vida doméstica, las ventanas dan con las luces de los días y las oscuridades de las noches, a fin de procurar tanto la recomendable ventilación de las estancias, abiertas las hojas sin reserva, como el ejercicio de mirar. Este último suele practicarse con la prevención de no ser visto, aunque a veces importe hacer de la ventana escaparate y asomarte a ella, no para contemplar, sino con el propósito de ser contemplado. Al cabo, las ventanas ponen fácil la metáfora, pues no solo son respiraderos que airean el convivir, sino miradores desde donde la vida doméstica se sabe tan acotada entre paredes como inserta en la más social vida circundante. La discreción suele valerse de una máxima algo extendida, por la que se recomienda lavar los trapos sucios en casa. Si bien, hogaño, esa particular limpieza más se refiere, ante su improcedencia, a la resignación y los episodios de violencia doméstica. Expresión esta que, dada su contradicción impropia, parece un oxímoron, ya que el hogar no debería acoger atropellos de esa naturaleza. Y, como en la imagen, desvencijada la casa, las ventanas dejan ver el curso del abandono cuando faltan los moradores, en la reserva o la contemplación.