Hoy lunes día 3 de octubre, el don de Dios nos ofrece el mes del Santo Rosario, entre el día de ayer, festividad de los Santos Ángeles Custodios que siempre nos oyen, mañana, festividad de la pureza divina de san Francisco de Asís, con el Resucitado que saldrá a la calle en Vía Lucis con los signos del Amor, camino desde la iglesia parroquial de Santiago Apóstol a la S. y A. Iglesia Catedral de la Encarnación, en cuyo templo se encontrará a veneración junto con otras imágenes sagradas con motivo de los actos organizados por la Agrupación de Cofradías en su 75 aniversario fundacional por la autoridad eclesiástica, que culminarán con la vivencia de la Procesión Magna, un gran acto de resiliencia cofrade impregnada con el espíritu de la fe.

Los telediarios son voces que claman el sinsentido de la vida. La mayor enfermedad de Occidente hoy no es la tuberculosis o la lepra; es no ser querido, no ser amado y que nadie se preocupe por ti. Podemos curar las enfermedades físicas con la medicina, pero la única cura para la soledad, la desesperación y la falta de esperanza es el amor. Hay muchos en el mundo que mueren por un trozo de pan, pero hay muchos más que mueren por un poco de amor. La pobreza de Occidente es un tipo distinto de pobreza - no es sólo una pobreza de soledad, sino también de espiritualidad. Hay un hambre de amor, así como hay hambre de Dios.

El movimiento cofrade almeriense, durante este mes será un derroche sin igual de apostolado católico, similar en vivencias de la religiosidad popular en la Cuaresma, una pre Semana Santa del gran Misterio de la Fe que aglutinará los sentires más próximos a la Pascua florida en pleno mes otoñal, y será una respuesta a la fe, no solo de los propios cofrades, sino en despertar la fe en esas manos clavadas del Cristo de la Buena Muerte, que ha muerto en nosotros para que el amor de Dios no muera en nosotros y dejar en el libro de los vivos nuestro testimonio cristiano realizando obras de misericordia, de caridad.

La procesión magna, ante el próximo Sínodo diocesano y la solicitud de Monseñor Gómez Cantero al Papa para que Almería en el año 2024 sea declarado "Año Santo", puede significar una gran renovación en vivir la fe en el amor entre las Bienaventuranzas, volver a las raíces de la misericordia, acogiendo con la experiencia del dolor la pobreza, asumiendo la realidad entre la resurrección de la entrega del amor de Dios camino de Emaús tras el Calvario. Paz y bien.