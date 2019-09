Respetar la democracia

Es curioso que se prediquen los valores de izquierdas a los cuatro vientos y a la hora de velar por los intereses del pueblo lo único que se tenga en cuenta para desbloquear a un país sea la estructura del Gobierno con sus correspondientes repartos de sillones. Es curioso y cuanto menos contradictorio. Valdría la pena recordar a la formación morada que el pasado 28 de abril los españoles lanzaron un mensaje contundente: quieren un gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez y lo pidieron con más de 7,4 millones de votos, doblando en apoyos y escaños a la segunda fuerza política (PP) y triplicando en escaños a Unidas Podemos, que quedó en cuarta posición. Así, aparte de atentar contra uno de los principales valores de izquierdas que es la democracia, Unidas Podemos va más allá. Con su negativa para formar gobierno y permitir el desbloqueo político, económico y social del país, lo que hacen es burlarse de la voluntad de la ciudadanía y hacer que se ponga en tela de juicio, una vez más, la credibilidad y la seriedad de la política española. En la recta final para poder cerrar el gobierno que los votantes pidieron en las pasadas elecciones, la negativa de la formación morada en la "reunión del acuerdo" del pasado jueves fue justificada porque, según ellos, el PSOE se había ceñido a presentar su programa político y no así a debatir ese reparto de sillones que tanto añora el partido de Iglesias. Como es obvio, y como debería de hacer cualquier partido que gana unas elecciones, se debe respetar el programa electoral que el pueblo ha apoyado a través de su voto. Con ello quiero decir que estamos ante un único escenario político posible y es un país gobernado por las medidas políticas socialistas presentadas para el pasado 28 de abril, puesto que así lo expresaron los votantes. Por tanto, respetando la democracia y la voluntad de los españoles y españolas no hay otra alternativa de gobierno y por ello, por responsabilidad y lealtad institucional, el resto de fuerzas políticas no pueden ni deben bloquear la investidura. Aún así, el partido socialista, consciente de que para formar gobierno necesita dar respuesta a las demandas de la formación morada y que el diálogo y el acuerdo es la única vía posible para respetar los valores democráticos y conseguir que España avance como merece y dejando a un lado los egos políticos, ha presentado un programa de Gobierno común para la legislatura que permitirá el avance y la estabilidad que España reclama. El no de Unidas Podemos a este pacto es un no a un gobierno comprometido con el empleo digno y el sistema público de pensiones. Su negativa es dar la espalda a la transición ecológica y la lucha contra la emergencia climática. Es negar la justicia social, el feminismo y el reconocimiento de nuevos derechos civiles. Es poner en vilo la educación y la sanidad pública. Su negativa, además, podría dar alas a las tres derechas y que sueñen con extrapolar a nivel nacional lo que estamos sufriendo en Andalucía, donde estamos viviendo en alerta permanente ante las tentativas de privatizar los servicios públicos que tanto nos han costado conseguir y por los que poco apuesta el trifachito. No es momento de egoísmos personales. Es momento de actuar con responsabilidad y de no lanzar a un país a la deriva teniendo la oportunidad de hacerlo avanzar, ahora sí, de la mano de medidas modernas y progresistas de izquierdas para que España y sus gentes puedan seguir consolidando y conquistando derechos.