Respeto a la cuaresma

Miguel Cazorla, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, es muy escrupuloso con el respeto a las tradiciones. Tanto es así que la semana pasada, en un acto en el que había más de doscientos invitados, no entendía como se servía carne siendo viernes. Él, como no podía ser de otra manera, no probó nada que tuviera, aunque fuera como condimento, algo relacionado con los manjares de los animales. No probó ni el entremés de jamón del inicio, ni tampoco el último plato, en el que se había preparado un solomillo de ternera que estaba para chuparse los dedos.