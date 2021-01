Responsabilidad civil

Lo mejor que puede hacerse con cualquier póliza de seguros es meterla en el cajón y no tocarla. Si se ha de utilizar, algo no marcha. Claro que para eso vale un seguro, para usarlo en cualquier contingencia adversa sea del tipo que sea. Expertos en la materia aseguran que contratar una póliza de seguro es una inversión, no un gasto como al parecer opinan quienes creen poco o muy poco probable la ocurrencia de un imprevisto. Más allá de si es gasto o inversión, luego volveremos a ello, muchas personas en la situación actual no pueden ni pensar en acondicionarse un seguro porque lo primero es comer.

El ser humano tiende a protegerse, y prevenir si es posible, de cualquier conflicto que ponga en riesgo su integridad o la de su patrimonio, de ahí la demanda de cobertura que proporcione tranquilidad, o sea, una póliza de seguro. ¿Cuál es el precio de la tranquilidad? Como casi todo en la vida, depende. En términos económicos, la tranquilidad, la integridad física, la vida misma, está evaluada según y cuánto se quiere asegurar o reducir al mínimo los daños de modo que las consecuencias de un imprevisto sean las menores.

Releo los párrafos anteriores y parezco querer convencerle de que se haga un seguro si no tiene ya la póliza, y no, no es eso. Sí me quedaría sosegado, a qué engañar, si España, el Estado español, tuviese un magnífico seguro con mejor cobertura que la brindada por la póliza esta, la que ahora nos socorre, que no parece muy solvente, y si el Estado español no dispone de mejor póliza de seguro es porque ningún Gobierno ha invertido en prevenir lo inesperado.

El Estado español debería de haber invertido en profesionales de la Sanidad, sí, pero…, búsquenlos en el Reino Unido. El Estado español debería de haber invertido en Ciencia, sí, pero…, es que se fueron a los Estados Unidos. El Estado español debería de haber invertido en energías limpias, sí, pero…, dígaselo a las eléctricas. El Estado español no tiene una póliza de seguros en condiciones salvo las coberturas del Ejército, destacadamente la UME, Protección Civil, Bomberos, Policías, y Organizaciones Voluntarias. ¿El Estado español podría gastar menos e invertir más en contratar un seguro a todo riesgo? Sí, pero…, total, aquí nunca pasa nada. Y no es por nada, pero…, ya, de paso, los políticos que están de paso, podrían contratar una póliza de Responsabilidad Civil que cubra los platos rotos que dejan al salir.