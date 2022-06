Resucitemos los plagios

B AJANDO este mediodía de echar un café largo con mi amigo Javier B. en su mesa del Amalia, bajaba yo conmigo mismo por Obispo Orbera pensado en lo hablado y en lo que no nos hemos dicho, y he pensado en que me parece que aun no he podido hablar con el Torri después después de la presentacion de su nueva novela en el Amalia. Y que conste que ayer lo llame. ¡Es que llevo un sin vivir!

Despues de eso, se me ha ocurrido pensar en que una cosa tengo segura: que Juan no plagia. Y ahí ya iba, como decíamos antes por la Plaza del Pescado, ahora Casa de la Juventud, allá por los 90. Y no se me iban de la cabeza los plagios conocidos: los de un presidente español, un ministro aleman, y algunos mas que no por conocidos se deben comentar.

Ya pasadas las tiendas del amigo Blanes, me ha venido a la cabeza la letra de una Soleá, creo: ¡Qué desgracia tiene quien come pan de mano ajena, que siempre tiene que andar mirándole la carita, si se la pone mala o buena! A fin de cuentas, quien plagia, plagia.