Resumiendo el año

Ya está. Las vacaciones han terminado. Vamos a tener Gobierno y, ya saben, se pondrán a hacer cosas para que veamos que llega gente con ideas frescas. Tendremos mucho que comentar, ya lo verán. Para prepararnos, empecemos con un resumen de 2019. La noticia para el resto de España viene a ser que, y cito textual a BBVA Research, los datos de diciembre ratifican la atonía del mercado laboral. En Almería no. Pero tomemos ese no, con prudencia. Ya hemos comentado en artículos anteriores que, siendo el último trimestre del año el mejor para el empleo en nuestra provincia, este año es menos bueno que otros. Es lógico que sigamos, de alguna manera, la tendencia general del país, y más aún que suceda aunque solo fuera porque tras seis años de importante crecimiento del empleo las plantillas ya están cubiertas y los desempleados de larga duración que son casi la mitad del total de parados- no reúnen ya, en muchos casos, las habilidades que requieren las empresas.

Resumamos. El año finaliza con menos parados que en 2018 y vuelve a niveles de febrero de 2009. No está mal teniendo en cuenta que en estos casi once años la población en edad laboral ha aumentado. Descartado queda, en mucho tiempo, volver a los niveles precrisis. El total de parados es, ahora, de 54.772. Son 24.300 menos que al finalizar 2012. Durante la recuperación el paro ha caído un 30%. Bien, pero en 2019 ese descenso fue del 2,66%, y es la menor reducción desde que se inició la recuperación. El año anterior, por ejemplo, la caída duplicó la actual y en 2015 fue del 10%. Aunque no tiene tanto mérito una reducción del desempleo cuando se inicia la recuperación que cuando llevas un tiempo recuperado.

El dato de afiliación a la Seguridad Social, nos deja continuos records en el número de personas de alta -en efecto, los que pagan las pensiones- aunque no debemos olvidar que desde abril de 2019 las cuotas de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia han vuelto a ser abonadas por el Estado. Si se excluyen del cómputo, la creación de empleo habría sido menor. En cualquier caso, el año finaliza con un record histórico de altas, 304.118 afiliados, un 2,80% más que el año anterior, similar a 2018 (aunque recuerdo otra vez lo de los cuidadores) y la mitad de los años anteriores.

Este es el panorama a la espera de decisiones que, sin duda, afectarán al mercado de trabajo. La incertidumbre es peor que la seguridad de conocer que va a ocurrir, nos guste o no. Pero ahí estamos, partimos de estos datos y desde ellos valoraremos las medidas del nuevo Gobierno.