Resurrección interruptus

Recordaba vivamente la Plaça de Sant Jaume, a rebosar, con el público impaciente, esperando a que se abriera el balcón de la Generalitat, para escucharlo pronunciar su histórico "ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí". A pesar del entusiasmo mantenía un cierto resquemor. Alcanzó la presidencia en 1954 gracias a nueve exiguos diputados guarecidos en México. Además, era un Borbón quien había nombrado a un republicano confeso y militante. En todo caso, él estaba allí, un 17 de octubre de 1977. No fue en vano. Cataluña y sus ciudadanos lo respetaron como su honorable presidente. Por supuesto, nunca se le pasó por la cabeza dejar de asistir a los actos de la Diada, puntualmente cada 11 de septiembre. Ha tardado un poco en volver, cuatro décadas desde aquello. Por supuesto, ha ido siguiendo los acontecimientos, desde la distancia, como es natural. Sea por el paso del tiempo, o sea por la distancia del otro mundo le cuesta comprender algunas cosas. Parece que Pere Aragonés, su actual sucesor, ha declinado participar en los actos de la Diada. Desde luego, hay motivos para adoptar tal decisión. Los de JxC no son una pareja de baile decente. No hace tanto los partidarios de Laura Borrás increpaban a una diputada de ERC, al grito de "mora de mierda".

Pero, en todo caso, una Diada sin el president transmite un mensaje aterrador. Si el independentismo excluye a su vértice institucional ¿para qué tanto esfuerzo por restituir la Generalitat, tanto exilio, tanto amor sin adjetivos ni siglas a Catalunya? Ciertamente la mayoría de sus sucesores ha contribuido, y no poco, a este desastre. A Pujol ya lo tildó en vida de "enano y corrupto". Pero es que luego aparecieron personajes oscuros (Montilla, Mas), lelos (Puigdemont) o fanáticos (Torra). Solo salvaría a Maragall, por su capacidad de diálogo, su voluntad constructiva y su talante vitalista, chanzas populares incluidas. Pere Aragonés también apuntaba en esa dirección. Por eso es más lamentable su ausencia. Pase lo que pase al final, la declaración de intenciones del otro día ya es de por sí desconsoladora.

Desde el otro lado de Cataluña tampoco llegan noticias halagüeñas. Los partidarios de Tabarnia han nombrado representante en Madrid, nada menos que a Díaz Ayuso, la quintaesencia de la catalanofobia; toda una humillación, para cualquier catalán, sea independentista o no. Decididamente, Boadella se ha propuesto pasar de cómico a bufón. En vista de todo esto, el honorable Tarradellas ha preferido difuminarse entre los visillos, cerrar el balcón y marcharse, como si nunca hubiera resucitado.