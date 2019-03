Retornar a España

Uno de los sectores más castigados por los gobiernos del PP durante los últimos siete años ha sido, sin duda, la población joven. Uno de cada tres jóvenes se ha encontrado en riesgo de exclusión social. Sin trabajo, sin oportunidades, sin ayudas para el estudio y sin salidas laborales teniendo que emigrar y buscar oportunidades fuera de España como única salida a su desesperación.

La falta de empleo para la población joven, la ausencia de becas o ayudas, unido todo a los recortes sociales durante el Gobierno del PP obligaron a miles de jóvenes a marcharse fuera. Llegaron a ser el 41% de jóvenes los que emigraron a otros países a buscar su proyecto de vida empujados por la falta de perspectivas laborales en España.

Consciente de este drama, y en coordinación con las comunidades autónomas, sindicatos y patronal, el Gobierno de Pedro Sánchez adoptó la semana pasada una nueva medida vital con la aprobación de un Plan de Retorno que beneficiará a 24.000 personas que viven fuera de España ayudando a construir, así, un país del que no nos tengamos que ir; sino, convirtiendo a este estado en un lugar al que querer volver. El Plan de Retorno aprobado por el Gobierno socialista tiene dos años de duración y un presupuesto de 24 millones de euros. El Gobierno de Pedro Sánchez pretende poner en marcha medidas que permitan el regreso de la población emigrante, poniendo sobre la mesa, por ejemplo, facilidades en la cuota a la Seguridad Social para autónomos a través de una tarifa plana, o aumentando las becas para personal investigador. Se cumple una deuda que nuestro país tenía con todas esas personas que deseen retornar a su país. Se fomentará el emprendimiento y la mediación laboral. Se creará una ventanilla única para coordinar y ofrecer toda la información y el asesoramiento en la búsqueda de empleo. Se gana, en definitiva, en derechos laborales.

Pedro Sánchez ha demostrado, nuevamente, que su Ejecutivo ha hecho más en nueve meses por la población que Mariano Rajoy y el PP en siete años. Desde el primer momento, los socialistas sabíamos lo que teníamos que hacer, y lo hemos hecho con determinación, sin quejas sobre la herencia recibida -que no fue nada buena- como, al contrario, llevamos asistiendo hace ya dos meses en Andalucía. El gobierno de las derechas no sabe cómo empezar a trabajar, porque no tiene nada que aportar. Sólo lágrimas y quejas.