Retorno a la vida

Abre los ojos de madrugada, apenas ha podido dormir. Una luminosidad imperceptible va penetrando, a través de los cristales del gran ventanal. Los días se suceden iguales, grises, lluviosos. Parece que todo se ha confabulado para mitigar el deseo de tomar las calles por asalto. Se levanta, y percibe como la luz, toma posesión de la ciudad que va saliendo de la oscuridad, como un espectro. Cuando se asoma a la calle, el rocío ha cubierto los coches de diminutas gotas de agua. El mar, inmóvil, va tomando un débil tono azul, que se va tornando perlado, conforme la luz se va reflejando en él. El sol, que aún no ha osado asomar su rostro, ha cubierto de un tenue rosado todo cuanto ven sus ojos. Se escucha su respiración en la estancia, la ciudad duerme en un silencio abandonado, y se escucha el gorjeo de los pájaros en las ramas de los árboles. Se desperezan alborozados, y en unos minutos se llena el cielo de bandadas ruidosas. El faro a lo lejos, se asoma sobre las aguas calmas del mar, que lo acoge en su seno con amor. Más de un mes, lleva habitando la soledad de la casa, viendo amaneceres rosados, atardeceres rojos y violáceos, lluvia intensa, viento airado, y días de sol intenso. Se cubre la cara con las manos, y aspira con fuerza. La difícil situación parece que toca a su fin. En breve abrirá la cafetería. Ha tenido suerte, no ha enfermado ella. Nunca fue tan importante la salud. Ahora, sin embargo, toca sacar adelante su economía maltrecha. Este tsunami amenaza con ahogarla sin agua, sin grandes olas, sin más imágenes devastadoras del desastre, que los hospitales colapsados. La tenue luminosidad inicial, ha estallado en un sol grande y rojo sobre el horizonte. Sabe que le espera lo más duro, ella nunca explotó el negocio en solitario. Hace más de veinte años, ella y él, abrieron la cafetería hoy cerrada a cal y canto. Hace solo un mes, su compañero, su amor, su vida misma, se marchó en silencio, sin despedidas, sin adioses vacíos, sin palabras hueras. Solo una mirada de complicidad se cruzaron ambos, antes de separarse, quizá para siempre; en aquel momento ninguno de los dos lo sabía. Hoy, armada de valor, se ha levantado pronto. Irá al local, tiene que prepararlo todo, comprobar las existencias y adquirir lo que falte. Con el corazón en un puño, la presencia inanimada de él en su memoria, y el dolor desgarrado que le oprimía el pecho, metido en la mochila, se vistió despacio. Salió a la calle, y recorrió en un silencio aplastante, sus aceras limpias, y solitarias. Solo se escuchaban sus pisadas sobre las losas grises, que a veces crujían a su paso. De repente le invadió una fuerza incontenible, deseaba llegar cuanto antes a la cafetería, levantar la persiana, y retomar la vida, porque la vida seguía ahí, esperándola a ella, y en breves días también estaría él, como siempre, como no podía ser de otra forma, retomando la vida.