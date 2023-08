Retrato de Amilcal Barca de Baria

Es sobradamente conocida la importancia historia de la antigua ciudad púnica y romana de Baria, situada donde hoy se asienta la población de Villaricos, en el Levante almeriense. De la importancia del enclave fenicio de Baria basta con confirmar que de sus ruinas procede la única estela, realizada en caliza, con caracteres fenicios en el suelo peninsular que actualmente se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional.

Desde los amplísimos estudios de Siret hasta el presente, el número de aportaciones científicas para el conocimiento de este importantísimo enclave histórico no deja de aumentar, lo que nos permite admirar su enorme importancia en el conjunto de la historia antigua de España.

Una de las aportaciones más recientes viene de la mano del hallazgo de un entalle de cornalina, un duro silicato de difícil trabajo, en el que probablemente se representa la imagen de Amilcal Barca, el fundador de la dinastía púnica que durante tantos años dominó el panorama político y militar de la España Antigua.

La pieza, encontrada en la parte sur de la colina sobre el que se asienta el actual fortín y dada recientemente a conocer por el profesor González Blanco, presenta una forma ovalada y es de un color rojizo vinoso. En su parte central está labrada y representa en negativo un rostro varonil barbado y coronado de laurel mirando hacia la izquierda. Muy llamativa es la inscripción en letras fenicias que aparece entre el ensortijado de su barba, pero sobre la que no es oportuno entrar en esta breve reseña. Lamentablemente, por más que lo he intentado, no he conseguido descubrir el lugar de su ubicación actual, que probablemente sea el de algún coleccionista que no ha querido ser identificado por temor a posibles sanciones.

Pero lo realmente llamativo y motivo de esta breve exposición es el enorme parecido que presenta esta figura con los retratos del célebre general cartaginés tal como lo conocemos por diversas monedas de su época acuñadas en España. En efecto, como presento a continuación, en un “dishekel” hispano-cartaginés acuñado entre 237-227 a.C. que se encuentra en el museo de Jaén, aparece en su anverso la imagen divinizada, simulando a Melkart, del padre de Anibal, una circunstancia perfectamente acorde con la consideración de esta divinidad como protectora especial de la familia de los Barca.

Se dá la circunstancia de que en el lugar de su hallazgo se han encontrado restos de coral rojo pulido, restos de murex y otros vestigios que identifican la zona como industrial, por lo que es posible establecer la existencia de un taller dedicada a trabajos de verdaderos artistas como demuestra la excelencia del entalle mencionado; todo ello en un marco cronológico, sustentado en diversos tipos de cerámicas en torno al s. III a. C., coincidente con la época de mandato del general cartaginés.

He aquí una pequeña muestra del enorme interés de un objeto que podría haber pasado desapercibido, y que la investigación metódica nos permite valorar en su justa medida histórica ponderando la trascendencia propagandística que tuvo en su momento. Un revulsivo más para que aprendamos a valorar en su justa medida y respetar la importancia de nuestro patrimonio histórico.