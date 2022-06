Reunificación

¿a CIUDADANOS? Ya Albert Rivera quedó tentado de dar el sorpasso al PP, sin entender que no sería capaz de absorber las bolsas de votantes de toda el ala derecha. Determinadas actuaciones que le llevaban unas veces a bailar con unos, y otras con otros, sin entender muy bien que despertaba sentimientos encontrados de aquellos y estos, le llevaron a la irrelevancia.

¿A Vox? Si el péndulo se balanceó hace años hacia la izquierda extremista, ahora lo hace al lado contrario, con muchas semejanzas a las de entonces: un discurso sentimental, un reproche constante sin aportar soluciones y un derroche de promesas que afectan a la propia estabilidad y supervivencia del sistema. No me parece mal tratar de mejorar una situación señalando aquellas cuestiones susceptibles de mejora. Lo que no me parece tan bien es la incongruencia: el nepotismo imponiendo a dedo a personas cercanas a algún mandamás que cobran sin ni siquiera pasarse por la oficina, o prometer un recorte del gasto político y no predicar con el ejemplo. Tampoco me parece bien plantear una organización territorial distinta a la autonómica, para luego tratar de copar los primeros puestos de la comunidad, o la constitución de un sindicato a priori "para estar al servicio de los españoles y no de partidos políticos o de causas ideológicas" para después, valiéndose del mismo, hacer lo contrario. Como tampoco querer luchar contra el exceso en la concentración de cargos en una sola persona para luego darse codazos por acaparar todos, o el destino más que discutible de las dietas. He aquí un aperitivo de algunos motivos de mi marcha. Un partido que basa su existencia únicamente en el discurso populista tiene pocas perspectivas de ser útil. ¿Cuántas propuestas ha trabajado Vox estos tres años y medio en la Junta? Que nadie se equivoque, aquí no militan Blas de Lezo ni los Tercios de Flandes.

¿En torno al Partido Popular? Quien no quiera ver que este partido ha evolucionado, ha de hacérselo mirar: a la fuerza ahorcan. Ha surgido una hornada de líderes con sólida proyección de futuro, que saben gestionar y saben atraer y aglutinar el interés del centroderecha en bloque. Me refiero a Feijoo, Ayuso o Juanma Moreno. Líderes que se presentan como la opción más válida para frenar al sanchismo. Y respecto al presidenciable en estas autonómicas, desde luego ha sabido erigirse como el alcalde de Andalucía; para estas elecciones mi favorito, sin duda, tanto por la gestión realizada, como por el carácter que demuestra.