Reunión de electores

Cuando tras las elecciones andaluzas los votantes progresistas de mi calle decidimos constituirnos en asamblea (es decir, en el bar) con cada convocatoria a las urnas, poco podíamos pensar que sería asamblea permanente, un 15M de taberna, por así decirlo. Otra vez juntos, para analizar resultados. No hizo falta reservar mesa pues, como saben, somos pocos. Una gota roja en el mar azul ¡Qué digo! Azul y verde. En nuestra zona, para alegría de los populares, el 43% de los votantes, y vota el 76% de los posibles electores, les eligió a ellos. Esta vez somos uno menos. Yo creo que porque se ha pasado a Vox. Un partido este que sigue una línea muy distinta a la de Ciudadanos. ¡Que orgullosos les vimos invitando a medio bar hace seis meses! Ya nada. ¿Puede un partido dejarse en la capital el 60% de sus votos en tan poco tiempo? Puede y lo ha hecho. La próxima edición de Fuego y Cenizas de Ignatieff sobre el fracaso en política les vendrá con dedicatoria. Al margen de quitarse primero a los votantes que hubieran aceptado un pacto con el PSOE y, después, a los que lo rechazaban, en Almería no se puede, amigos, repetir dos veces presentar un candidato que tiene dificultades para señalar la provincia en el mapa. Pasó con Podemos, que no ha vuelto a tener más que disgustos. Sabemos que vivimos tiempos, parafraseando a Giovanni Sartori, de la videopolítica por tanto la democracia de audiencia-los partidos son débiles y la ciudadanía se fija en los lideres. Acostumbrados desde hace unos años a vivir sin gobierno estable votamos a Pedro o a Santiago o a Pablo, o ignoramos a Albert. Pese a ello, cabe extraer conclusiones provinciales. Los socialistas, y que me perdonen, confeccionan listas electorales tan atractivas como una lechuga sin aliñar. Y lo suyo oscila entre el 25 y el 30% del voto según el día. Se conforman, porque sus perennes tienen cargo, pero en el camino pierden un senador que era, sin duda, uno de los mejores activos de nuestra provincia. ¿El orden en las listas se hace pensando en lo mejor para el ciudadano? Opino como ustedes. Y el PP. Sorprende que un partido como Vox, que tiene una gestora y sus candidatos son desconocidos hasta en las reuniones de comunidad, les supere en la provincia. Vox sube un 28% cuando la lógica de las cosas hubiera sido su regreso a la casa común popular, que ya no es común. Queda mucho para que repitamos elecciones, pensamos con cierta nostalgia en el encuentro del bar, pero las zonas que caracterizan la economía almeriense, los invernaderos, están mostrando su malestar con el voto. Cuidado con eso.