No he podido decir que no había tenido tiempo. Mentira. Desde el año pasado, por finales, a este caluroso y pegajoso agosto, ya podía haber leído “Revolución”, del cartagenero Arturo Pérez-Reverte . De todo el bagaje literario, de éste escritor, periodista y académico, hace el número 34 y nos sitúa en México, en tiempos de Emiliano Zapata y Francisco “Pancho” Villa, durante las dos primeras décadas del siglo pasado. Es la historia de un hombre, una revolución y un gran robo. El tesoro fueron quince mil monedas de oro de a veinte pesos de las denominadas maximilianos, robadas en un banco de Ciudad Juárez el 8 de mayo de 1911. El hombre se llamaba Martín Garret Ortiz, un joven ingeniero de minas, español curioso, todavía en esa edad – veinticuatro años- en la que uno cree hallarse a salvo de los imprevistos del azar y de las balas perdidas que zumban en las peligrosas calles de la ciudad fronteriza con los Estados Unidos. Pero, sobre todo, se aburría en su habitación del hotel Monte Carlo esperando la apertura de las minas de Piedra Chiquita, cerradas por la inseguridad política en el norte del país. Todo empezó para él la mañana de ese mismo día, Me he quitado un peso de encima; por fin he podido desmenuzar esta “Revolución” de la pluma de Pérez-Reverte cuando oyó un disparo lejano. Dejó sobre la mesa el libro que estaba leyendo –“La energía eléctrica en la moderna explotación minera”- y se asomó al mirador apartando los visillos de la ventana. Es testigo de los avances de la revolución. Salió a la calle para ver qué ocurría y a partir de ese momento su vida cambió para siempre…la suerte de México también. Se abotonó el chaleco y ajustó su corbata, cogió el sombrero y la chaqueta de la vetusta percha y se metió en ella un pequeño revolver Orbea niquelado con cinco cartuchos del calibre 38 en el tambor. “Revolución” se trata en realidad de un libro de aventuras, propone la historia de iniciación del protagonista en el amor y el riesgo, también en la propia idea de la moral, el bien y la justicia. Un país convulso, surcado y masacrado por diferencias sociales y principalmente políticas hasta llegar a la revolución. El rigor en la ambientación y, sobre todo, el lenguaje desarrolla un retrato preciso y por eso fascinante. La aventura de esta novela está en el uso de la lengua: la fidelidad del habla de todos y cada uno de los protagonistas, la oralidad, el ritmo, la plasticidad así lo demuestra.