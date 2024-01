Estando todavía presente la magia de los Reyes Magos he querido indagar un poco sobre el simbolismo que encierra el viaje de SS.MM. y las ofrendas que le llevaron al niño Jesús. Y aunque este relato no pueda corroborarse, todavía, con fuentes históricas no es menos cierto que tampoco hay ninguna prueba que refute su veracidad. En cualquier caso, discernir la realidad de este pasaje bíblico no es tan importante como disfrutar del significado que esconde cada momento.

Aunque la Biblia no especifica el número de Reyes Magos la tradición asumió que eran tres en virtud del número de regalos que portaban. La identificación de los tres personajes como Melchor, Gaspar y Baltasar así como la vinculación a una región y raza diferente también se incorporó posteriormente, en una clara alusión a la universalidad del mensaje de Jesús.

Por otro lado, recordemos que el viaje se inicia cuando la estrella de Belén les guía con su brillo. Esta estrella simboliza la luz divina que ilumina el camino hacia la verdad, revelada ésta a aquellos que anhelan encontrar respuestas espirituales a sus inquietudes trascendentales. El propio viaje podría interpretarse como una metáfora de la vida espiritual donde tras sentir la llamada y seguir la luz uno termina encontrándose con lo divino. Al llegar a Belén los Reyes, personajes nobles y sabios en sus respectivos lugares de origen, no dudan en arrodillarse y adorar al niño Jesús. Este acto refleja la importancia de la humildad y la reverencia ante lo divino. Y las ofrendas que depositan ante el recién nacido son también un mensaje para quien quiera entender. El oro, símbolo de la riqueza y el poder real, fue el regalo por el que los Magos reconocían y honraban la naturaleza real del bebé; un auténtico Rey de reyes. El incienso, ampliamente utilizado en ceremonias religiosas de muchas culturas y tradiciones, representa la naturaleza divina de Jesús. Y la mirra, esa sustancia desconocida hoy, fue durante siglos una resina aromática muy apreciada por sus propiedades en ciertos ritos funerarios y de embalsamamiento. Podría ser éste un reconocimiento del sufrimiento y muerte de Jesús por la salvación de la humanidad.

Los Reyes Magos representaron con sus regalos la triple naturaleza de Jesús como Rey, Dios y Salvador. Pero también, y de modo más sencillo, regalaron lo mejor que tenían. ¿Lo intentamos nosotros? Regalemos lo que mejor tengamos.