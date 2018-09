Rienda suelta en las redes

L AS redes sociales se han convertido en el desahogo de más de un político/a de la provincia. No hay nada mejor que un buen tuit o un comentario en facebook para soltar adrenalina, dejar comentarios con segundas, lo que viene siendo para inteligentes, o directos a la mandíbula del enemigo. Sólo hace falta darse una vuelta por aquellos y aquellas que no gozan de su mejor momento en sus partidos para encontrar grandes perlas. Lo que desconocemos es si este tipo de comentarios a la corta o a la larga acaba beneficiándote o, por el contrario, se termina de preparar la tumba política. Veremos.