Ritmos circadianos y rebeldía

Las personas somos lo que somos. Empiezo divagando porque me da miedo afirmar algo, vista la tropa que estamos en este mundo. Bueno, voy a intentar salir de este atasco. Las personas somos animales racionales ¡bien! Y cuando hablamos de nuestra conducta decimos: "es que yo tengo mis costumbres". Bueno, pues cuando esa afirmación se refiere a lo que hacemos todos los días, esos son los ritmos circadianos. Tenemos costumbre de tomar café, a tales horas, hambre a tales otras, sueño a determinada hora, etc. A propósito de "etc.", es una expresión que no uso porque dicen que es "el recurso del que quiere descansar, o el del ignorante que no sabe qué decir. Pero por hoy lo dejo. En Almería hay solo dos estaciones: la primavera y la de Renfe. La primera se usa para la agricultura y la segunda para nada. Pero ese es otro tema. Sin embargo, en Granada y en Madrid sí que hay otoño, y precisamente ahora está comenzando con los cambios de hora, temperatura, luz solar, duración de los días, entre otros efectos; y todos esos cambios nos afectan, porque afectan a nuestro cerebro, o dicho más científicamente, nos varían nuestros ritmos circadianos. Lo nombremos de cualquiera de las dos formas, es lo de menos, pues lo que cuenta son los efectos.

Menos mal que, a pesar del comienzo del otoño, hay cosas que no han cambiado. A lo mejor porque en Sevilla no ha comenzado aún. Allí ha estado Felipe disfrutando de su "baño de multitudes" en la celebración de que hace 40 años de que era 1982, expresión que me ha recordado estos días lo de los 40 años de paz del general o quizás ¿lo del general fue 25? Me da igual, me interesa la idea, no el cardinal. Y quien no ha estado, para felicidad de los organizadores que, si lo invitaron "fue de compromiso", es "Arfonso". Con toda la razón del mismo. Allí han hablado de poesía, han resucitado unos carteles con un estilo naif, pero con un toque estalinista "muy propio de la casa" que ha consistido en borrar fotos de los originales, y no se que mas han hecho, porque no me he interesado mucho en el tema, porque he preferido usar ese tiempo en leer "Martes de Carnaval", unos "esperpentos" de Valle-Inclán que me compre hace unos días. ¡Donde va a parar! Esperpento por esperpento, prefiero los de don Ramon. Y como acto de rebeldía contra quienes me agreden con saraos otoñales, alguno de los cuales podría haber eliminado el cambio de hora, no le he cambiado la hora al reloj que llevo, y me voy a comprar otro Casio de 15 euros, con la hora moderna, para no tener que cambiarla. ¡Ser rebelde es caro en otras cuestiones!