Rivera del norte, rivera del sur

El primero, su aparición en la televisión de todos los catalanes. Por favor, aguanten la risa cuando digo "todos". Durante el "prime time" matutino de TV3, Rivera frente a su presentadora estrella, por "estelada", Lidia Heredia. Rivera desafiante, entregado sin recato, contando verdades, denunciando la propaganda independentista y manipulación informativa que llevan a cabo, día sí y otro también. Mientras escuchaba a la periodista frente al político, en ambiente de absoluta crispación, no sé si incluso de odio, perdónenme -por la comparación- pero no pude evitar recordar una lectura de la noche anterior, de otro residente en Barcelona, el escritor Martínez de Pisón, describiendo por boca de Cansinos-Assens el Madrid de 1936 previo al desenlace de la Guerra Civil: "jóvenes de andar sigiloso vigilándose a la distancia mientras apretaban con la mano el bulto de la Star, petardos rompiendo el silencio de la noche sin más intención que asustar a la gente, todo el mundo siente que no puede continuar así y que hay una bomba cargada que, en una u otra forma, ha de estallar." Este préstamo literario es metafórico, pero llevo un año observando -ya lo advertí el agosto pasado en estas mismas páginas- cómo se está fraguando en Cataluña, y por contagio al resto del país, un clima de tensión política malintencionada para alentar y movilizar a la sociedad civil con un único fin, el enfrentamiento. Y el enfrentamiento continuo puede provocar que un día, el menos esperado, y por la cosa más insignificante, la chispa salte. Y después de la chispa, después no se sabe qué pasa.

El segundo instante semanal de Rivera es la orden dada a Juan Marín para romper con la todopoderosa Susana Díaz y provocar la anticipación electoral en Andalucía. A eso apunta todo. Ruptura teatralizada, con motivos de chiste, no por éstos, sino por el momento escogido. Querían desmarcarse electoralmente, vale. Pero háganlo cuando correspondía, no en el descuento, pues al electorado andaluz aún les queda algo de criterio, a pesar del cerrajón y alergia que pareciera tienen al cambio en esta tierra. Creo que nadie negará que airear una casa después de cuarenta años es sano para la democracia, necesario. Aunque sea solo por cuatro años, y sea quien sea el que la haga.