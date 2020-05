Rock sin Lux

Hecho 1: La revista musical Rock de Lux deja de publicarse. Hecho 2: El hecho 1 importa sólo (y poco) a un porcentaje ínfimo de los incluso aficionados a la música rock, pop, indie y en general. Causa del Hecho 1: Se atribuye a la dejadez cultural, la prevalencia de las e-revistas y la decadencia del mundo de papel y el mundo físico en general. Se considera a la pandemia como la que hace el disparo de gracia. Hecho 3: Sólo un porcentaje ínfimo del mundo en general conoce/conocía la revista y un porcentaje bastante más ínfimo la había comprado alguna vez. Evito evaluar el porcentaje que la ha/había leído alguna vez. Hecho 4 y Opiniones 1: Yo sí la conocía y es más, poseo varios números de la misma, incluidos los primeros (publicados hace 34 o 35 años) como consecuencia del fin de una suscripción a Rock Espezial, que se transformó en Rock de Lux (a peor según mi criterio), entonces tenía 18 o 19 años y por supuesto todo el mundo pensaba que era el tonto de las revistas (por comprarlas). Lo sigo siendo.Una vez pregunté al gran Diego Manrique en una conferencia el por qué de ese cambio, a peor, y qué pensaba. Y se evadió de la pregunta. Hecho-Opiniones 5-2: Rock de Lux resultó ser una errática revista que daba bandazos entre la comercialidad y la independencia, y sobre todo por una apuesta decidida por nada en general. Como alternativa ganó terreno Ruta 66, que sí tenía las cosas más claras y apostaba por un rock más subterráneo y a la vez más clásico, con la astucia de hacer revival cada dos por tres con extensos y documentados reportajes sobre los grandes dedicándose al mismo tiempo a los malditos, indies, pequeños, nuevos e interesantes. Resultado 1: Compré poco Rock de Lux y compré más Ruta 66, que me dio más inyecciones de rock puro en vena y menos moderneces nebulosas que nunca entendí. De hecho, no recuerdo ningún artículo o número de Rock de Lux y sí muchos de Ruta 66. Corolario 1: Si mucha gente (de los compradores de revistas musicales, no del resto del mundo) coincide/coincidió conmigo es posible que esto incidiese en bajas ventas y/o desinterés. Cuestión 1: Si la culpa es de todos los rollos que se montan cada vez que algo se acaba o cierra, por qué el resto no lo hacen y algunos triunfan o al menos sobreviven. Respuesta 1: Échale la culpa al boogie, al cha-cha-chá o ideologiza la respuesta si lo que quieres es realmente no encontrarla ni aceptarla.