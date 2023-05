Hace unos días oí en la radio lo de todos los meses por esas fechas: que lo del "curro" está difícil; que los precios de "la manduca" están cada vez más arriba de las nubes; que los precios de lo que se consume en "los talleres", o sea, la ECONOMÍA subyacente, no yace, si no que ya está por el cielo, como si estuviera buscando nubes, que no aparecen con agua para llenar los pantanos que algunos dicen que "en mala hora" construyó el general y que por lo visto, ignoran que el proyecto ya estaba hecho de años ha.

Por esas razones me acordé de Sabina y de su Rap del Optimista, canción en la que dice: "Era un grupo de esos que ves en un garito por cien pavos, / poca birra y sexo, cresta de almidón, chupa con clavos / Eran cuatro de una intensidad provocadora / gritándole al mundo, por fin ha llegado nuestra hora / y tocaban rock and roll, al ritmo duro de rock and roll, / pelín oscuro pero rock and roll, bastante duro pero rock and roll, / si no hay futuro viva el rock and roll / Hasta que llegó el verano y les presentaron a una locutor / que tenía un amigo arreglista que era vecino de un productor / casado con una teclista muy vanguardista que erala amante / de un elegante representante que tiene un socio con mucha vista / para hacer negocio con los cantantes / y llegó la VISA con sus chantajes, / y empezó la prisa de los viajes y se acabó la risa / Ya no van a bares montan sus movidas en privado / saben adaptarse a las exigencias del mercado / … / Ahora van de yupis, / juran por Snoopy, que es lo que mola, pasan de las grupis / Hoy tocan el rap del optimista desde el blues dela necesidad / hasta en la consulta del dentista suena por el hilo musical / Quedaron con el voto portugués los décimo terceros en Eurovisión / Ellos que juraban comerse la vida fue la vida y se los merendó / y aunque han pisado más de una mierda sus zapatos de gamuza azul, / ahora van con motos sobre las moquetas y a Solana lo tratan de tu / Que nadie se sienta aludido a mí, las moralinas me hacen vomitar / Quise hacer un cuento divertido sin parecido con la realidad / …"

¿Por qué me ha venido esta letra a la cabeza? ¿Será que estamos bajo el yugo de un grupo que también usa "zapatos de gamuza azul"? ¿Será que algunos "miembros, miembras o miembres" del grupo ahora juran por Snoopy? Lo único que tengo claro es que ni con el voto portugués quedarían "décimo terceros en Eurovisión", no hay más que ver las estadísticas europeas y españolas. Esto no es ni rock and roll ni hilo musical: esto es una serie de ruidos encadenados.