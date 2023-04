Cuenta la leyenda que la Roma del 139 a.C., pese a haber resultado sumamente beneficiada porque se hubieran quitado de en medio a Viriato, no recompensó económicamente a los tres traidores que acabaron con este temible guerrero que iba a poner en jaque al imperio. Es obvio que en la Roma de entonces no había dirigentes del PP por la época en la que ocurrieron los hechos pero, sobre todo, sabemos que no había gobernantes 'populares' por la actitud mostrada ante los traidores a quienes, lejos de lo que pensaron, no premiaron, porque Roma no reconoció esa deslealtad.

Sin embargo, actualmente, el PP (Roma) sí que paga traidores y sólo hay que ver determinadas listas con las que esta formación concurre a las elecciones el 28 de mayo. En Alcolea, Albanchez, Vélez-Blanco, Carboneras, Los Gallardos y Tíjola los cabezas de lista (ahora del PP) lo son porque han dado la espalda a la formación con la que concurrieron en 2019 y por la que obtuvieron el poder estos cuatro años. Una traición en toda regla a las siglas por las que fueron alcaldes. Los hay reincidentes, como el de Los Gallardos que ha realizado una más que interesante transición por todos los colores del abanico ideológico, algo a lo que no ha hecho ascos, para nada, el PP provincial para quien los principios son, justamente, el final.

Otro 'líder' que ha traicionado a sus siglas es el candidato por Carboneras, alguien que hasta hace poco no sabía ni dónde iba a dejar caer el paracaídas y, finalmente, se ha posado sobre la casilla azul del tablero político. El triple salto lo ha dado el alcalde de Alcolea, de IU, un dirigente de un partido al que el PP se refiere como 'bolivariano', pero con el que ahora se siente, como la sede gubernamental de ese país, en La Paz.

El PP también muestra su agradecimiento hacia quienes negaron a su partido cuando se sentaron en la silla de concejal y ese engaño sirvió al PP para labrarse una mayoría absoluta donde no la obtuvo. Como para el PP la voluntad ciudadana no vale nada, nos encontramos casos como, por ejemplo, el de Joaquín Pérez de la Blanca en la capital, un concejal de la extrema derecha que ahora sonríe a cámara junto a la alcaldesa del PP de la capital, y los casos de dos ediles -uno de extrema derecha y otra de Cs- que Amat consiguió cambiar al grupo de no adscritos para gobernar tranquilamente en mayoría y a los que ahora premia colocándolos en su lista este 28M.