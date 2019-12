Salirse del programa Viogen que protege a las mujeres en el Ayuntamiento de El Ejido, comparar la violencia machista con la de las mascotas ( Ayuntamiento de Huercal de Almería), no"creer" en la violencia de genero siendo la concejal de esa competencia (de nuevo en El Ejido), no firmar un declaración en el parlamento de Andalucía en el día de lucha contra la violencia de genero, no firmar una declaración institucional en el congreso de los diputados el día de la infancia, etc...

Estos son algunos de los ejemplos de actos en los que la ultraderecha de este país se ha retratado. Pero no solo ellos; la mayoría de los ejemplos antes citados se ha dado en Ayuntamientos donde la alcaldía la ostenta el Partido Popular. Mientras que en Europa aíslan a los partidos de corte fascista, en España, Pp y ciudadanos lo blanquean. Esta misma semana, van a permitir que Vox tenga una vicepresidencia en la mesa del congreso de los diputados. A Vox no se le deben dar espacios. Hay que decirlo claro y repetirlo las veces que hagan falta: Son machistas, xenófobos, homófobos que viven de las fake news. Vox y sus voceros, apelando a fuentes estadísticas o informes sociológicos de dudosa procedencia y rigurosidad, han difundido su mensaje de odio y negación de derechos y libertades. Al entrar en las instituciones, junto al PP o ciudadanos, normalizan el racismo y la misoginia. El experimento empezó en Andalucía pero ya gobiernan en cuatro comunidades más y en ayuntamientos importantes. Estos acontecimientos no son hechos aislados; no obedecen a la improvisación o espontaneidad de los dirigentes de vox . Es su manera de irrupción en el sistema democrático, intentando mover las bases sobre las que se ha creado el estado de derecho,: la solidaridad, la justicia social y la libertad.

En definitiva, romper el sistema, embarrando el terreno de juego; cuantas mas ideas extremistas digan, más proclives serán los ciudadanos a posicionarse en algún extremo. Vox ha venido para destruir consensos.

Y la derechita cobarde, es cómplice de esta forma de actuación. Es cierto que cada vez hay más voces tanto en el Partido popular como las pocas que quedan en Ciudadanos que no son participes de este rumbo peligroso de apoyo a discursos radicales. Harían bien en rescatar la dignidad del centro derecha, dejando de ser cómplices de un partido antidemocrático