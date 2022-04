Rondas de tranquilizantes

La tranquilidad es un estado del ánimo que cursa con quietud, paz y sosiego. También tiene que ver con tomarse las cosas con tiempo, de modo que no hagan de las suyas el nerviosismo y los agobios. Se relaciona asimismo con la falta de preocupación ante el modo de quedar, bien o mal, en la opinión de los demás. Por todo esto, estar tranquilos no debe ser mal asunto, salvo que, como ocurre con el común de los abusos o desmesuras, tal tranquilidad abotargue o inhiba las disposiciones necesarias.

Así las cosas, un millón de andaluces parecen no estar tranquilos y encuentran algún alivio con la toma de tranquilizantes -…zepam, …zepam, …zepam- de manera crónica. Principalmente, la intranquilidad afecta a las mujeres y a mayores de sesenta y cinco años. Causas y razones hay de distinta naturaleza y el virus diabólico también conduce a esta malsana adicción a los tranquilizantes. Sin embargo, se advierte cierta "medicalización" de los problemas que alteran el transcurso ordinario de los días, ya que parece una solución más rápida y fácil que otras alternativas como el cambio de hábitos, la realización de ejercicios a propósito o, en su caso, la consulta a especialistas en salud mental. Esto último resulta especialmente evitado, tanto por unas percepciones inconvenientes como por el estigma de andar mal de la cabeza. De modo que el "mercado negro" y las bienintencionadas "manos amigas" ponen las píldoras por delante y la ingestión repetida puede convertirse en dependencia.

El estrés acaso parezca la antítesis de la tranquilidad, pero esta última incluso ayuda a administrar el estrés de manera que no resulte patológico, sino estimulante. Y es también la tranquilidad el bálsamo que repara la acumulación de las tareas, cometidos o responsabilidades, el reducto donde el ánimo está a salvo de la ofensiva ansiosa. Todo ello, en fin, de manera dígase natural y no enfermiza. Estar tranquilos, entonces, es una valiosa disposición del ánimo cuya saludable o provechosa influencia no suele constatarse hasta que la tranquilidad desaparece por mor de quebrantos variopintos… o desacostumbrados. Cuando las apreturas son sobrevenidas y a la intranquilidad se une el desconcierto -va de suyo- y la falta de reacción para desenvolverse en situaciones desconocidas y, no pocas veces, hasta vergonzantes. Como para darse rondas de tranquilizantes y esperar que, además de los efectos, remitan las causas.