Rubia, fresca y con buen cuerpo

No me diga que no le apetece una cervecita bien fría en estos días de canícula? La verdad sea dicha, yo no me considero un gran bebedor de cerveza, pero una caña, o dos, en los días de calor te da la vida.

Es impensable no degustar su sabor bien fría. La cerveza es la bebida nacional por excelencia, los datos históricos así lo demuestran. Sea invierno o verano, es la rubia más solicitada, y si además está "bien tirada", mejor.

Rubia, negra o tostada, sola, con limón o gaseosa, la cerveza es algo más que una bebida refrescante, ya que su consumo moderado puede tener efectos positivos sobre el organismo.

La humanidad lleva miles de años bebiendo cerveza, en verano porque refresca y en invierno porque apetece, ya sea para comer, para cenar o en el aperitivo. No hay nada más típico y "necesario" que "irse de cañas" con amigos, la familia o con compañeros de trabajo y hacerse acompañar por las exquisitas y suculentas tapas de nuestros bares.

Es curioso: Siglos atrás se consumía para evitar enfermedades infecciosas que se adquiría al beber agua no higienizada. Se ensalzaban sus propiedades medicinales, pues se decía que era muy apropiada para los dolores estomacales y las picaduras del escorpión. Incluso se usaba para combatir las lombrices y las inflamaciones intestinales. Hasta su espuma se consideraba saludable, ya que se empleaba para conservar el frescor natural de la piel.

Uno de los principales profesionales de la salud en ensalzar los dones de esta "rubia y con buen cuerpo" fue Hipócrates, padre de la medicina, que la definía como "un calmante suave que apaga la sed, facilita la dicción y fortalece el corazón y las encías". Sus efectos beneficiosos se achacan, ante todo, a las sustancias antioxidantes que pueden encontrarse en ella, además de otros nutrientes.

Como verá, amigo lector, es una bebida saludable consumida en su justa medida. Tres de cada cinco almerienses, constatado en los últimos días del pasado mes de julio, consideraba a la cerveza uno de sus "imprescindibles del verano". En cualquiera de los órdenes de la vida, un hecho concreto consumido o llevado a cabo con mesura, sienta bien al organismo, al corazón e incluso, hasta el alma.

Volviendo a la "rubia preferida", sería la servida al menos con un centímetro y medio de espuma, en una copa de cristal fino, y acompañada con tapas que potencien su sabor.