Con Rubiales no existe el final feliz

Nadie podía pensar que la etapa de Robert Moreno como seleccionador nacional iba a terminar de forma tan abrupta. Ni cuando aquella noche triste de Malta en que Luis Enrique supo que tenía que dejarlo todo para estar junto a su hija ni después. La cuenta de resultados del catalán presagiaba un final feliz, ya que todos entendíamos que Luis Enrique debería retornar a su puesto en cuanto se le aliviase el luto de perder a un hijo.

Quizá también la brillante cuenta de resultados de Moreno para clasificar a España como primera y cabeza de serie haya influido en subir su autoestima. Se habla incluso de demasiada permisividad en el día a día con los futbolistas, pero lo cierto es que vamos dándonos cuenta de que cuanto toca Rubiales tiene mala compostura. Ya se mostró en Krasnodar cuando despidió a Lopetegui a horas del debut en un Mundial, se ve en su trato con LaLiga y se reafirma ahora.

Ha extrañado el final de la novela por el comportamiento de todas las partes. En verdad, todos, o muchos, creíamos que Moreno continuaría como segundo de Luis Enrique cuando éste pidiera volver. Al menos es lo que se vendió aquella noche maltesa y ahora da la impresión de que el catalán se creyó que el cargo sería para siempre; o sea mientras fuese obteniendo los buenos resultados que ha cosechado en un tiempo que todos veíamos de interinidad... menos él.

De todas formas, las cosas podían haberse hecho de otra manera, pero da la impresión de que con Rubiales no parece posible la paz. Y sin que nada tenga que ver con este problema llega lo de los tres partidos en Bilbao, que si no quieres caldo, tres tazas. Otra cita con lo espinoso para los días 15, 20 y 24 de junio en San Mamés para actuar en el rol de local. ¿Será verdad que España juega de local en Bilbao? Caramba, pero hay siglos en que no estamos para nada, porca miseria...