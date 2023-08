He escrito siete versiones de este artículo, una por día. Al final he preferido la más sencilla siguiendo la escueta secuencia de los hechos. Veamos. Luis Rubiales es persona vehemente lo que, por fuerza, comporta decisiones y actuaciones algo más que polémicas, inaceptables para unos, elogiables para otros. Durante su mandato ha sido acusado de cosas tremendas, desde francachelas rumbosas a cargo del dinero público hasta negocios algo más que oscuros con su amigo Piqué. Uno solo de esos episodios debería haberlo inhabilitado a perpetuidad, como mínimo. De momento, aunque tiene asuntos pendientes, no se ha demostrado ninguna de esas acusaciones, por lo que ha seguido intocable en su cargo, hasta el pico a Jenni Hermoso durante la eufórica celebración del mundial de fútbol femenino. La ocurrencia del presidente fue en verdad soez y desafortunada.

No obstante, conviene reparar en que nadie alzó la voz ni en ese momento ni en los instantes aledaños. Fue a posteriori cuando la todavía ministra Montero tildó públicamente el episodio de violencia sexual, de inmediato secundada por la cúpula de los restos de Podemos. En ese momento no pude evitar pensar en las mujeres violadas, cuyos agresores han visto reducida su pena gracias a la ineptitud de la ministra y su “Ley del solo sí es sí”. En todo caso, las palabras de Montero fueron un toque de arrebato. El feminismo se movilizó de inmediato, con rápida y abrumadora presencia en los medios. La clase política sintió que estos no eran momentos para levantar sospechas y se sumó casi en pleno a la causa, PP incluido. Más adelante se incorporaron personajes sociales de índole diversa, sin que faltaran los informadores. Se ha dado la muy sintomática circunstancia de que el mismo periodista ha cambiado radicalmente en cuatro días su versión: de loar la excelente planificación de la federación y hacerla responsable directa del éxito obtenido (un lunes), ha alentado la destitución de Rubiales como un éxito de la democracia popular española (un jueves).

Con independencia de cualquier otra consideración, el poder que ha mostrado el lobby feminista español ha sido impresionante, aterrador también. Queda, no obstante, un fleco suelto. El episodio está grabado. Antes del celebérrimo pico, Rubiales intercambia algunas palabras con Hermoso. Todo es susceptible de ser auditado y examinado objetivamente: 1) se pueden leer los labios y transcribir la conversación, 2) se puede analizar la expresión facial de la jugadora, 3) se puede examinar si su movimiento corporal durante e inmediatamente después se corresponde (o no) al de una persona agredida. Otra cosa es que a la ministra la ciencia le interese. Pero a los demás, a la ciudadanía de a pie, si debiera hacerlo, aunque sea para que no nos manipulen impunemente con tanta facilidad.