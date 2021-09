Running y trail running

Como todos los expertos sabemos, lo del running se practica corriendo por caminos urbanos prístinos, mientras que el segundo se practica por el campo, es decir por caminos con obstáculos. Pero me gustaría más poder practicar el footing y el jooging. Me explico: los domingos por la mañana suelo hacer un trayecto de unos 250 ó 300 metros para ir a tomar un café solo. Vivo en una zona que todavía conserva magníficos jazmineros, que están florecidos, pero no se huele a los mismos. Por el contrario, lo que te embriaga es un olor que no tiene nada que ver con el que era tradicional en Almería. Me refiero a cuando en el Ayuntamiento solo había barrenderos con buenas escobas y la mítica "regaera". Si yo fuera pusilánime, diría que el olor es nauseabundo, pero tampoco hay que exagerar. Sencillamente huele a sucio. Ese evitar pisadas indeseadas, unido a la cantidad "losas flotantes y en cuesta" que debo sortear, han convertido mis paseos en trail running. ¡Quién me lo iba a decir!