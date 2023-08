SOBERBIA MEDITERRÁNEA EN LOS PUERTOS

Parafraseando a tanto pseudoculto como anda por ahí, suelto de lengua, usaré término “personas humanas” para referirme a nosotros, los seres humanos, y afirmar que somos el ser superior de la creación, como me enseñaron de pequeño. Pero como no quiero molestar a nadie, también diré que somos el ser más completo de los que habitan la tierra. Ahora bien, como completo significa terminado, y hay por ahí “personas humanas” que parece que están a medio terminar, me permito aclarar que no estoy de acuerdo con aplicarle el calificativo a algunos individuos de los que pontifican en público y nos hablan de todos los derechos que tenemos, pero no de nuestras obligaciones.

Somos el vértice de la pirámide, somos los mejores, pero no por ello no tenemos obligaciones. Y una de las que seguimos teniendo, que va unida a la generosidad es la humildad. De hecho, he conocido personas que atesoraban grandes cualidades y méritos y que además, eran humildes en el trato directo.

Ahora estamos rodeados de soberbios en posesión de la verdad absoluta. Soberbios que se permiten pontificar y nos dicen con rotundidad lo que tenemos que hacer, en todos los aspectos de la vida diaria. Soberbios que se permiten decirnos lo que hemos de comer, sin ser nutricionistas, ni nada parecido. Soberbios que nos dicen lo que hemos de comprar en las rebajas. Soberbios que nos dicen que ellos están en posesión de la verdad absoluta de todas las facetas de nuestra vida.

Eso, antes se calificaba de osadía y de falta de educación.

Como nadie puede hacer dejación de derechos, pienso que tenemos que rebelarnos ante esas afirmaciones, comenzando por decirles que a lo primero que tiene derecho “el de arriba” es a ser humilde, porque esa es la primera forma de no humillar a quienes están bajo sus arbitrarios, en muchos casos, dictados.

Además, los de arriba están ahí por elección, y en cualquier elección, se elige a alguien para algo mediante una votación. Muy diferente de un concurso de méritos, en el que se gana el concurso mediante una valoración de méritos, previamente definidos y adjudicada su valoración.

Pero claro, si ya hasta los concursos de méritos tienen sus luces y sus sombras, como está pasando desde hace un tiempo con un par de puertos del mediterráneo, a saber, Cartagena y Almería, pienso que pedir humildad es como pedir peras al olmo.

Conclusión, que a pesar de todo, seguiré usando de la humildad, en la medida que sepa hacerlo, y tal y como me enseñaron en la escuela de pequeño y, en mi casa, mis padres.