SOS reciclaje

El pasado 23 de agosto se produjo un gravísimo incendio en la Planta de Tratamiento, Clasificación y Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos de Almería, ubicada muy cerca del pequeño núcleo urbano de Cuevas de Los Medina, que la dejó prácticamente destruida y cuya total extinción ha tardado dos meses en producirse. En esas instalaciones se deposita toda la basura que se genera en nuestro término municipal y, como consecuencia del incendio, se va a demoler la nave de clasificación que quedó gravemente dañada y se va a adecuar otra zona para que se pueda realizar una clasificación manual de los residuos.

¿Y qué está pasando mientras eso se lleva a cabo? La respuesta es que no se puede hacer una separación de las basuras en la planta del contenido de las bolsas que van a los contendores gris y marrón. Si no reciclamos desde casa toda esa basura se entierra taLos concejales del PSOE hacemos un llamamiento a los almerienses para que dadas estas circunstancias separen los residuos ahora más que nunca, y echamos en falta que la alcaldesa no haya dado instrucciones para que se lleve a cabo una campaña de sensibilización a la ciudadanía de la situación absolutamente extraordinaria que estamos viviendo y de la importancia de reciclar desde casa.

Lo sucedido este verano con la Planta de Tratamiento es de una enorme gravedad y tenemos serias dudas de que se nos haya dicho toda la verdad sobre el origen del incendio y sobre el porqué de la demora en su extinción, con los vecinos de Cuevas de Los Medina, Retamar y El Toyo soportando durante dos meses humos y malos olores.

A día de hoy siguen sin convencernos las explicaciones de la concejala responsable del Área de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, y nos encontramos inmersos en el análisis de toda la documentación que nos acaba de remitir, casualmente tras vernos obligados a denunciar en los medios de comunicación que no nos hace llegar toda la información que pedimos a su Área.

Lo sucedido en la Planta de Tratamiento de Cuevas de Los Medina merece que el Ayuntamiento encargue una auditoría externa especializada que aclare lo sucedido, pero también la situación en la que se encontraba la planta antes del incendio. Los vecinos de ese pequeño núcleo merecen vivir con la tranquilidad de saber que la actividad que se está desarrollando muy cerca de sus casas se realiza con todas las garantías para ellos y que cumple todos los requisitos que establece la normativa para ese tipo de instalaciones.