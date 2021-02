Saber el cómo y el cuándo del AVE

Aestas alturas resulta casi ofensivo insistir en la importancia que tiene para Almería la llegada del AVE. El avance de los magníficos trabajos de ADIF en la zona del Puche nos ofrece el mejor marco posible para que la sociedad 'Almería Alta Velocidad', formada por Gobierno, Junta y Ayuntamiento despeje de una vez por todas las dudas sobre los cómos, los cuándos y los cuántos del AVE. Pero lo cierto es que la parte del Gobierno ha venido haciendo oídos sordos a nuestras peticiones y por eso el Ayuntamiento se ha visto forzado a usar un recurso estatutario para forzar una reunión en la que podamos conocer datos y cifras sobre esta importante actuación. Pero no se trata ahora de juzgar y medir la voluntad de alguna de las partes, sino saber exactamente en que situación está el proyecto del AVE en Almería y qué plazos reales manejan los técnicos, al margen de los saltos de calendario que habitualmente vemos desde algunos atriles políticos. Y para ello es necesario analizar y tomar decisiones concretas sobre la segunda y vital fase del proyecto de integración del ferrocarril en el casco urbano, así como sus propuestas de financiación. Los almerienses necesitamos conocer con detalle la situación de un proyecto del que ya se ven unos magníficos resultados en la zona del Puche, pero también queremos saber qué tiene que decir el Gobierno sobre los plazos reales de su finalización. Y todo ello sin olvidar que para poder hablar de plazos primero tenemos que llegar a unos acuerdos que están aún pendientes sobre el coste y la viabilidad de las diferentes propuestas técnicas explicadas a nivel de anteproyecto. En este sentido, para Almería es importantísimo que se cumplan los plazos dados por ADIF para recuperar el tráfico y la conexión ferroviaria con la Estación de Ferrocarril a finales del segundo trimestre del año. Nada me gustaría más que ello fuera así y que podamos seguir aprovechando las ventajas que nos ofrecen actuaciones como la esperada eliminación del paso a nivel de El Puche. En todo caso, Almería debe ser ambiciosa y apostar por la mejor de las soluciones posibles y continuar soterrando del mismo modo que ADIF ha hecho en otras ciudades con problemas similares al nuestro. Eso y no otra cosa es lo que quiero como alcalde y eso es lo que va a exigir el Ayuntamiento: el mejor tren y el mejor soterramiento posible para Almería.