La portavoz del equipo de gobierno de María Vázquez en el ayuntamiento, Sacramento Sánchez, se puso delante de los medios para hablar del Paseo y su futuro. Lejano, por cierto, según sus propias declaraciones. No les voy a negar que a uno le hubiera gustado ver y escuchar a doña Eloísa, pero entiendo que la portavoz está para salvar los muebles a los ediles cuando estos no quieren enfrentarse a un tema que no es suyo, y que no estaba en su agenda. El Paseo es de la corporación anterior, y en ella no estaba Eloísa. No nos sacó de duda alguna doña Sacramento. Bueno, sí, lo de las palmeras. El futuro de la principal avenida de la ciudad no tendrá palmeras. Y que, de tocar los ficus, como indicaban los que ganaron el concurso, nada de nada. ¿Miedo al Psoe, a algún juez? Hacen un concurso, lo ganan unos señores y al final no se hace lo que los ganadores habían proyectado. Vaya con el concurso sobre la ordenación del Paseo que organizaron estos políticos municipales, que da la impresión, años después, que de nada les ha servido.

Sigamos: ¿Tiempo para su inauguración? Bueno, bueno. Se va a adjudicar este año, y las obras en el año que viene. ¿Placitas? Si, si, habrá placitas. ¿Y qué más? Moreno nos lo dejaba bien claro en su viñeta de cada día en el Diario de Almería: Quince años la A-92, quince la Plaza Vieja, quince años el Ave… ¿El Paseo? ¡Ay, Sacra! Te ha tocado bailar con la más fea. Nos hablan de la peatonalización de la vía como si esta fuera completa, desde la Puerta de Pechina hasta la Plaza Circular, pero sin aclararlo definitivamente. Doña Sacramento no nos amplió noticias sobre esta cuestión. Y no estaría de más que lo hiciera. ¿Nos podría explicar, señora, con todo lujo de detalles, si es posible, si tiene usted ese conocimiento, dónde comienza y dónde acaba la peatonalización que va a llevar a cabo el equipo de gobierno que usted representa?

Lo pregunto porque en un principio se dijo que comenzaba en la plaza del paseante Nicolás, y que acabaría en la calle Navarro Rodrigo. Había que dar salida a los vehículos de cierta administración que en esa calle se encuentra ubicada. Y no veo al presidente de la misma llegando a su despacho en el coche de San Fernando. Tiempo después se habló de cambios en el proyecto, y surgieron problemas. ¿De qué peatonalización estamos hablando si a partir de Navarro Rodrigo lo abandonamos? Otro cambio. Dejaremos una vía para el tráfico de emergencia, taxis y otros servicios, ¿entre ellos el de Diputación? Más bien parece peatonalización made Almería. Otro día seguimos.