En la penúltima estrofa de su "Retrato", dice Antonio Machado: "Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito. / A mi trabajo acudo, con mi dinero pago / el traje que me cubre y la mansión que habito, / el pan que me alimenta y el lecho en donde yago." Contundente. No seré yo el irreverente que le agregue algo.

He leído en estas mismas páginas, una noticia firmada por Europa Press e ilustrada con una foto de Javier Alonso, de este verano, sobre unas declaraciones del delegado de … Medio Ambiente … y el presidente del gem, acerca de las Salinas del Cabo.

Dice el delegado que: La Junta confía en la "resiliencia" de Las Salinas para recuperarse en 2023 de su "perturbación ecológica". Desde mi punto de vista y, de acuerdo mi leal saber y entender, que se dice en los informes, puede seguir confiando. La confianza es libre y gratis, mientras no tenga consecuencias desagradables.

Y lo digo, porque no cabe resiliencia posible tras la destrucción del ecosistema. Y en caso de que la hubiera, no será plena, sino parcial, con déficit de biodiversidad.

Así que, si su esperanza radica en la resiliencia. Que no en la capacidad de resiliencia, que es un hiper cultismo, mal empezamos.

Por otra parte, con la experiencia de la Junta en temas del Cabo de Gata, no entiendo muy bien la colaboración técnica del gem, que deja en mal lugar a los técnicos de medio ambiente, desde mi punto de vista. Y en cuanto a "Seo BirdLife", organización que acabo de conocer por internet, he visto en su pagina que venden pines de flamenco común y de búhos, al económico precio de 2 € cada uno. Los de mariquita están rebajados, lo digo porque es un animalillo simpático y de bonito color carmín, sal a lumínica del ácido carmínico (C22H20O13)2, pero no tan bonito como el pigmento de las "cascaras" de los mejillones que se usaba para teñir las capas de los emperadores romanos y, en el caso de Calígula, también la de su caballo, Incitato. ¡Cualquier emperador que se precie, tiene su caballo! Recordemos a Gil e Imperioso. ¡Ah! Unos pequeños detalles: lo primero, que lo importante de las salinas no son los flamencos, ya que la existencia de estos es una consecuencia lógica y gratis, pues les encanta la comida de las charcas. Y lo segundo: lo verdaderamente importante es el sistema de las salinas, que es el origen y sustento de todo lo demás.

Y, casi por último, que no para finalizar; que se den prisa no vaya que el crecimiento de los invernaderos, ahogue a las salinas antes de recuperarlas. Gracias.