Las Salinas siguen secas

El consejero de Medio Ambiente y ex alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, afirmó la semana pasada en el Parlamento andaluz que la desecación de Las Salinas de Cabo de Gata que se produjo en la primavera de este año por una rotura del canal que nutre de agua al humedal no ha provocado ningún desastre ambiental, sino un impacto puntual. Es asombroso que siendo consejero de Medio Ambiente el señor Fernández Pacheco realice semejante afirmación, no sabemos si por ignorancia o para minimizar ante la opinión pública la gravedad de lo sucedido, pero lo que es evidente es la imagen que todos los que visitamos Cabo de Gata podemos ver: el desierto agrietado en que se ha convertido lo que era un rico ecosistema que albergaba más de cien especies de aves, entre ellas los flamencos rosados, y que había sido durante muchos años imagen emblemática del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, del que tan orgullosos nos sentimos todos.

El estado actual de Las Salinas es consecuencia del colapso en la galería de alimentación, y es responsabilidad de la empresa que explota Las Salinas, la Unión Salinera SL su reparación. Sin embargo, sí es responsabilidad de la Junta de Andalucía la protección de los espacios naturales protegidos y disponer los instrumentos adecuados para hacer compatible la actividad económica con la óptima calidad ambiental, y velar por que los sectores productivos protejan el medio ambiente.

La Junta de Andalucía, siendo conocedora del problema que se había producido con la galería mucho antes de junio, no lo comunicó a la opinión pública en cuanto tuvo conocimiento y solo comenzó a actuar cuando la foto de Las Salinas secas empezó a recorrer los medios de comunicación de toda España. Desde el PSOE le reprochamos a la Junta de Andalucía su inacción, que ahora niega el actual consejero de Medio Ambiente, el señor Fernández Pacheco, que era el alcalde de Almería cuando se produjo la desecación y no tuvo ni una sola palabra entonces como alcalde para exigir a la Junta de Andalucía que actuara de emergencia y liderara la solución al desastre.

La comparecencia del señor Fernández Pacheco en la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul del Parlamento nos ha traído otra mala noticia: las obras para devolver el agua al humedal no han culminado en octubre, tal y como él mismo anunció. Ahora nos ofrece otra fecha: antes del próximo verano. Habremos esperado entonces un año para volver a ver Las Salinas en su estado natural.