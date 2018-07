Salud y verano

La sanidad y la preocupación que sienten los andaluces por la precariedad y falta de medios que, un verano más, se evidencia en nuestro SAS vuelve a ser el hilo conductor de esta columna. Y lo es, no sólo para compartir la critica de sindicatos, profesionales y usuarios a ese fracasado Plan Verano que deja la imagen de urgencias colapsadas y Centros de salud 'cerrados por vacaciones', sino para reivindicar infraestructuras que son urgentes y que no pueden seguir durmiendo 'el sueño de los justos'. Soy consciente de que son muchas las necesidades que tiene Andalucía pero, como almeriense, no puedo seguir callada ante un incumplimiento histórico que precisa ya una respuesta. Por eso, al igual que lo hice en el Parlamento, vuelvo a preguntar a la Consejera de Salud ¿cuándo tiene pensado el Consejo de Gobierno llevar a cabo la firma del Convenio entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Junta de Andalucía para la construcción y puesta en funcionamiento del futuro Hospital de Alta Resolución y Especialidades de Roquetas de Mar. La comarca del Poniente sufre, desde hace años, el colapso del único hospital existente, el de El Ejido, que nació para atender a 150.000 personas y que hoy supera con creces los 350.000 usuarios en los meses más normales, porque con alta afluencia turística se llega a duplicar. Hace años que se viene advirtiendo de la necesidad de contar con otro centro hospitalario. Y en este sentido, el Ayuntamiento de Roquetas se puso a trabajar para favorecer la construcción de un nuevo CHARE. Sin ser su competencia y han hecho sus deberes favoreciendo los terrenos al gobierno autonómico incluso ofreciendo 10 millones de euros para su ejecución. No es entendible y, mucho menos defendible, que una década después de aquella promesa que hizo la Junta de Andalucía, Roquetas y el Poniente sigan sin tener otro hospital. Y menos aún que ahora pretenda el gobierno autonómico que, también, pague las camillas el Consistorio. No hay excusas que valgan, díganos, ¿cuánto cuesta que la Junta firme el convenio? ¿Qué o quiénes impiden que este proyecto tan urgente y prioritario salga adelante? Sobran los motivos para justificar la puesta en marcha de un nuevo Hospital para el Poniente y, en concreto, para Roquetas de Mar un municipio donde conviven 103 nacionalidades que, como el resto, duplica su población en estas fechas y que ve como el centro hospitalario actual no cuenta ni con espacio, ni medios ni unas urgencias adaptadas para absolver el incremento de usuario o la sobrecarga laboral existente para los médicos.