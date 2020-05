Salvemos las tapas

Todas las restricciones, condicionamientos y normas que se están aprobando por las autoridades para evitar un nuevo rebrote de la pandemia de la COVID-19 se basan en principios sanitarios, y en una elemental prudencia y responsabilidad. Por lo tanto, nada más lejos de mi intención que discutir esas reglas, criticarlas y mucho menos saltármelas. He cumplido de forma estricta el confinamiento, los horarios de las salidas, y las normas de protección y prevención, y pienso seguir haciéndolo. De la responsabilidad individual de cada uno de nosotros depende la salud de todos, y esa convicción debería guiar nuestro comportamiento durante los próximos meses.

Sin embargo, soy plenamente consciente de que todas estas normas y restricciones hacen muy difícil el trabajo y la viabilidad de cierto sector de la hostelería almeriense que quizás no forme parte del alma de Almería, pero desde luego si es una costumbre arraigada, que se practica con asiduidad y devoción. Seamos claros, en esta nueva situación y durante las próximas semanas o meses, los bares de tapas lo tienen muy difícil. Va a ser imposible acodarse en sus barras y pedir sucesivas "caña y tapa" como si no hubiera un mañana.

El jolgorio, el ruido, el personal arremolinándose en torno a las barras de toda la vida, es incompatible con la situación. Pero de la supervivencia de esas barras dependen miles de puestos de trabajo y centenares de pequeños negocios de familias almerienses.

No tengo la solución, y no soy experto en hostelería ni capaz de calcular los centenares de cañas y tapas que tienen que vender para ser rentables. Sus márgenes son pequeños, y como mucho dan para vivir dignamente, después de muchas horas detrás de la barra y en los fogones. Si los programas de las diferentes administraciones, especialmente locales y provinciales deben contemplar la especificidad de cada territorio y las peculiaridades de su economía, no cabe duda de que, en el caso de Almería, tendrán que echar una mano a los bares de tapas. Si lo normal es pedir paellas para llevar a casa, a partir de ahora, tendremos que llevarnos bandejas de tapas o tomar tapas en las terrazas a dos metros de distancia. Las tapas y sus bares nos han hecho tan felices durante tanto tiempo, en ellos han nacido tantas amistades, amores e historias inolvidables, que ahora que lo están pasando mal tenemos una deuda de gratitud con ellos. Salvemos las tapas.