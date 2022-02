El Museo del Prado ha reordenado varias salas dedicadas a Francisco de Goya -una vez más- y ha aprovechado los cambios para insertar en el discurso de su colección de pintura religiosa dos bocetos para el gran cuadro de altar "San Bernardino de Siena predicando a Alfonso V de Aragón", pertenecientes a una colección particular y prestados al museo durante un año, previo paso por los talleres de restauración. Los dos bocetos han aparecido ahora, casi un siglo después de haberles perdido el rastro. Existe un tercer y último boceto de cuyo paradero aún no se sabe nada; los tres eran conocidos por viejas fotografías en blanco y negro. El San Bernardino, gran lienzo de cinco metros de altura conservado en la madrileña iglesia de San Francisco el Grande, fue uno de los encargos decisivos en la carrera del pintor. Le llegó de mano del rey pocos meses después de haber pintado en 1781 -con gran polémica y humillación hacia su persona de parte de la iglesia zaragozana - una de las cúpulas del Pilar. Los cuadros para las siete capillas de la recién terminada iglesia de San Francisco fueron encargados a los pintores del rey y a Goya, que aún no tenía ese título. Parece que Carlos III le designo a sugerencia de Floridablanca. Sabemos del alborozo con el que Goya recibió el encargo -era la ocasión perfecta para resarcirse de las humillaciones y demostrar su valía- porque iba contando por cartas todo el proceso de gestación a su amigo Zapater: "Amigo, llegó el tiempo de mayor empeño en la pintura que se ha ofrecido en Madrid, y es que a competencia ha determinado S.M que se hagan los cuadros de San Francisco, y se ha dignado a nombrarme a mí". Goya ejecutó la obra con esmero e interés, y parece que su triunfo sobre el resto de pintores fue total, según se desprende de las crónicas de la época. Los bocetos ahora expuestos están realizados con finura y atención, especialmente el segundo, tal como hacía en los tapices reales, y el gran cuadro definitivo, salvando los convencionalismos iconográficos, es la prueba del talento compositivo del artista y la profunda renovación que hizo de la pintura religiosa de su tiempo. Mientras que el resto de pintores hicieron obras de un barroco trasnochado, confuso y vulgar, Goya simplificó las masas y líneas de su composición de una forma admirable. La claridad estética y la lectura visual de su obra se imponen por goleada a la de sus competidores. Y las cabezas de los personajes, de un realismo maravilloso, están en la mejor tradición de la pintura española.