Un San Cristóbal de estreno

Lo que el Ayuntamiento va a hacer en el Cerro de San Cristóbal es, con toda la precisión del término, histórico. Los almerienses llevamos viendo toda la vida ese promontorio, pero no lo disfrutamos porque no subimos a él. Muchos almerienses aún no ha descubierto el extraordinario espectáculo del horizonte derramado sobre la bahía a levante o cómo cae a poniente el sol desde el mejor mirador de Almería. Pero espero que sean muchos los que lo hagan cuando finalicemos una actuación que presentamos hace unos días y que acaba de dar un paso al frente tras la aprobación de la cesión temporal y gratuita al Ayuntamiento, por parte de la Fundación Sagrado Corazón de Jesús, del suelo urbano sin edificar situado en el Cerro de San Cristóbal con el fin de llevar a cabo las obras de mejora, accesibilidad y remodelación del entorno donde se ubica el monumento del Sagrado Corazón. El respeto al patrimonio, a la historia y las raíces de Almería no se proclama; se demuestra. Y el proyecto de San Cristóbal es otra demostración más de nuestro compromiso con la transformación integral de una zona que, estoy convencido, se va a convertir en un entorno de referencia cultural, paisajística y turística en Andalucía y en el resto de España. Una actuación que interpreta e integra el espacio, el tiempo y la naturaleza, para hacer de esa zona un entorno patrimonial y urbano de primer nivel que viene a completar el proyecto global de reactivación del centro histórico de Almería que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento en colaboración con la Junta de Andalucía, para convertir de una vez por todas el eje Plaza Vieja, San Cristóbal, La Hoya, La Alcazaba y Mesón Gitano en un recorrido de historia y de futuro para Almería. Se trata de un proyecto del arquitecto Jesús Basterra, ganador del concurso de ideas convocado en 1999 para el desarrollo del PERI de San Cristóbal y el fomento del uso ciudadano de esta zona. Desde el Ayuntamiento estamos tratando de impulsar un eje urbano lleno de posibilidades de futuro que debemos preservar de debates estériles y escenificaciones políticas que sólo sirven para retrasar y frenar iniciativas enormemente positivas para todos, como hemos visto por desgracia en la Plaza Vieja, en donde algunos han demostrado con creces lo mucho que les importa su ideología y lo poco que les importa el progreso de Almería. No volvamos a caer en ese error.