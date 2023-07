En estos días estamos celebrando Los Sanfermines, esa fiesta mundialmente conocida gracias a la pluma de Hemingway, que tiene su principal atractivo en los encierros que se producen durante una semana a las 8 de la mañana. El pasado jueves publicaba un artículo en este mismo periódico sobre las mentiras y exponía una serie de datos objetivos, que no los mencionaba porque yo fuera más listo, sino porque estaban obtenidos de la información a la que todo el mundo tiene acceso si quiere tomarse la molestia de buscarlos en Internet. Como además de no ser el más listo, tampoco tengo la capacidad de ser adivino, no me podía imaginar que en el debate del lunes pasado el Sr. Feijóo se dedicase a decir mentiras sin parar, sin pestañear y sin alterar ni un solo músculo de su cara. Le daba lo mismo soltar un dato falso como verdadero que darle la vuelta a un gráfico para sostener que somos los últimos de la fila.

Y no sé por qué extraña asociación de ideas, me ha dado por pensar que el comportamiento del Sr. Feijóo y el de los morlacos de San Fermín se parecen bastante. Estos animalicos emprenden una alocada carrera embistiendo (mintiendo) a todo el que se le pone por delante (el pueblo), que tienen como única defensa la fuerza de sus piernas y el engaño de un periódico enrollado en sus manos, aunque últimamente la prensa no sirva de mucho auxilio. Y en ese recorrido no reparan en los daños que puedan ocasionar. Solo la intervención del famoso capotico de San Fermín evita, a veces, males mayores. Porque las cornadas, pisotones y revolcones se traduce en este imaginario mundo paralelo en pérdida de derechos, de poder adquisitivo o de libertades. En esta otra realidad el bravo de Feijóo encabeza la manada del PP y es empujado por los cabestros de VOX, que acaban metiéndolos a todos en el mismo corral: el de la España nostálgica de tiempos pasados, por fortuna superados en la actualidad.

Debemos aplicarnos el refrán de ‘Cuando veas las barbas..’ porque ya tenemos ejemplos de las embestidas que se están dando en Valencia, en La Rioja, en Baleares o en Extremadura, además de en muchos municipios donde PP+VOX gobiernan, donde se cercenan libertades, se prohíben representaciones artísticas o no se condenan asesinatos de mujeres. Y solo estamos al comienzo de la carrera. Mañana se acaban Los Sanfermines y el día 23 son las elecciones. Tendremos que confiar en el capotico de la cordura de los ciudadanos para no tener que entonar a la vista de los resultados el ‘Pobre de mí’.