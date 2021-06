San Juan sin hogueras

Las hogueras de San Juan son una de las pocas tradiciones que uno conserva vivas en la memoria desde la niñez. Quizás sea por la pasión que despierta el fuego o por la extrañeza de andar despierto en la madrugada. O quizás sea por lo que esa fiesta tiene de rebelión, de celebración de lo prohibido. Hay en ella algo de barbarie y de ruptura con la rutina. No pocos dirán que resulta un espectáculo anticuado. Nosotros mismos, con la edad, la hemos visto con cierto recelo, convertidos ya en meros espectadores pasivos de algo que otros viven y organizan. Pero esa transgresión tenía un sentido: formaba parte de una fiesta milenaria junto al Mediterráneo. Abría la puerta a lo insólito: una muchedumbre invadía de pronto la playa, como si de un levantamiento popular se tratase, y rompía por unas horas esas ataduras invisibles que nos sujetan al trabajo y las obligaciones.

La noche de San Juan ha perdido poco a poco su relieve. Este año la playa estaba ocupada por jóvenes agrupados en círculos, ansiosos de disfrutar. Es un reducido botellón nocturno y a las 6 los eficaces servicios de limpieza no dejaron ningún vestigio.

Ya no hay hogueras, pero no ha sido solo por el Covid. Hace tiempo que se consumieron en las hogueras de lo políticamente correcto. ¿No estamos quizás ante otra de las agresiones emocionales que uno recibe? Cada día vemos desaparecer un lugar, una costumbre. En medio de los cambios incesantes el ser humano necesita agarrarse a los recuerdos. Nos iluminamos escuchando los viejos éxitos musicales, viendo una película que nos fascinó o una foto en la que apenas nos reconocemos, y nos quedamos perplejos ante un hueco entre edificios sin que acertemos a recordar lo que había allí la semana pasada. Pronto nadie recordará tampoco esa multitud que se desplazaba, las familias completas, los exóticos campamentos de toldos y tiendas de campaña. Ni se conservará en la memoria la impresión de haber asistido a algo extraño, primitivo, mientras las llamas devoran lo que ya no sirve.

Cuando pase el Covid, en vez de eliminar las hogueras ¿no sería quizás más civilizado protegerlas y encauzarlas para revivir por una noche ese hombre ancestral siempre fascinado por el fuego? En vez de convertirlas solo en un botellón o en una fiesta musical ¿por qué no se encomienda a alguna asociación que las organice adecuadamente a lo largo de las playas?