Sánchez, un camaleón en el sahara

Vaya, hombre…Ahora resulta que lo habíamos comprendido mal. Nos equivocamos hace un año cuando, con considerable pasmo, la izquierda y la derecha española, los periodistas, los diplomáticos extranjeros en Madrid y hasta la ONU, creímos que Sánchez había cambiado la postura española sobre el Sahara. Fuimos unos torpes ignorantes que entendimos que la posición española de los últimos cuarenta y seis años que abogaba por las tesis de la ONU, es decir que los saharauis dijeran lo que quieren ser, ya no era la del gobierno español, que Sánchez, imitando nada menos que a Trump, decía que el Sahara debe ser marroquí.

El otro día, Sánchez en el programa de Ana Rosa dijo con un aplomo enorme digno de mejor causa, que no, que eso no es así, que se le interpreta con insidia porque el 90% de la prensa es mala, que el es fiel a la ONU y que su postura es la misma que han tenido los últimos presidentes, es decir Zapatero y Rajoy.

Personalmente, al oír ahora a Sánchez en campaña electoral me he quedado más pasmado que cuando decidió hace meses por si y ante sí manifestar por escrito que el Sahara debía integrarse en Marruecos. Aquello fue un volantazo radical, negarlo ahora es un acto de cinismo propio de un mentiroso contumaz.

Nuestro presidente parece olvidar: que el 14 de marzo de 2022, el dirigió una carta al Rey de Marruecos en la que él , presidente del gobierno español, ignoraba la doctrina de la ONU, el programa electoral del PSOE, etc… y afirmaba que la propuesta marroquí de absorción de Sahara “era la base MÁS seria, creíble y realista para la resolución del diferendo”.

Que dos meses más tarde, en las Cortes, él manifestó: “47 años de conflicto deberían ser suficientes para entender que DEBEMOS MOVER NUESTRAS POSICIONES”.

Recordemos que Rajoy desmintió raudamente la afirmación de Sánchez. El gobierno del PP, dijo en la Cope anteayer, nunca se apartó de la doctrina de la ONU, es decir si la ONU defiende que los saharauis voten su futuro estamos de acuerdo que lo hagan. Sánchez se inventa la posición de Rajoy, nueva bellaquería, y pretende ignorar que la ONU siempre ha defendido la autodeterminación de los saharauis. Incluso con la celebración de dos referéndum sucesivos, uno con el censo español de los años setenta para que escojan un gobierno autónomo y otro con un censo actual en el que los habitantes opten por ser: a) una provincia marroquí, b) una autonomía dentro del reino de Marruecos, c) la independencia. Por otra parte, Zp debe pensar ahora como Sánchez pero en su mandato no se atrevió a decir que la incorporación a Marruecos sería la solución óptima. Ni siquiera Trump, que obtuvo como precio de su cambio que Marruecos estableciera relaciones con Israel, declaró que fuera la solución MAS creíble….Evitó el superlativo.

No sabemos por qué Sánchez lo hizo. Lo de que los marroquíes le hacen chantaje con un desliz económico de su mujer me parece ruin y falso. No es descabellado pensar, más bien, que le han interceptado una conversación, Rabat tiene los medios, con alguna afirmación comprometedora políticamente.

Con todo, lo interesante del momento actual es el nuevo giro de Sánchez implicando que el no dijo lo que dijo. La gente del Polisario no cree nada de lo que explica y me pregunto lo que pensarán de sus explicaciones trapaceras los argelinos, parte interesada en el conflicto según la ONU, que nos tienen a caldo comercialmente y creen que Sánchez, como me comentó un diplomático magrebí, “ es más camaleónico que el cínico de Mitterand porque miente más”.