Sánchez quiere arrebatarnos los ahorros

La ministra Montero ha confirmado en la Comisión de Hacienda del Congreso que el gobierno de Sánchez pretende expropiar los recursos de los ayuntamientos para disponer así de sus depósitos bancarios. Y esto, sencillamente, es intolerable. Como Alcalde, no voy a tolerar que el actual gobierno disponga del superávit del Ayuntamiento de Almería, que es fruto del trabajo de los almerienses y de una política económica seria y bien planificada por parte del Equipo de Gobierno, para que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda pagar deudas políticas con sus socios. Ese dinero tiene que servir para ayudar a los almerienses a salir de la grave crisis que vamos a sufrir en los próximos meses a consecuencia del Covid19. Y para ninguna otra cosa más, porque ese dinero no es del Gobierno.

El Ayuntamiento no va a consentir que el PSOE utilice el dinero de los ayuntamientos con el único objetivo de salvar la nefasta gestión de Sánchez. En este sentido, quiero anunciar ya que desde el Grupo Municipal del PP presentaremos iniciativas contra esta medida y exigiremos el desbloqueo de estos fondos para que sean los alcaldes los que gestionen este dinero en sus municipios. El dinero que se ha ahorrado en el Ayuntamiento de Almería debe ser para los almerienses. Es de sentido común. Pero el gobierno de Sánchez no solo lleva recortando libertades, derechos, recursos y competencias a los españoles y a las autonomías, además de estar llevando a la ruina a España, sino que ahora, y dada su incompetencia para gestionar esta crisis, recurre al dinero que hemos ahorrado con mucho sacrificio y que es imprescindible para que el Ayuntamiento de Almería pueda hacer frente a los gastos extraordinarios de esta crisis sanitaria y ahora económica.

Lo que los ayuntamientos necesitamos, y así lo llevamos demandando desde hace meses en la FEMP, no es que un gobierno ineficaz se apropie de sus ahorros, sino el desbloqueo de 100% del superávit y el uso de los depósitos bancarios municipales, porque el Ayuntamiento de Almería sabe mejor que nadie qué es los que necesitan los almerienses. Y los almerienses no podemos consentir este atropello. Por eso, no vamos a consentir más ataques al municipalismo por parte de este gobierno por parte de un PSOE que ha puesto otra vez los intereses de su partido por encima de los almerienses.