Sandías con Metomillo

El metomilo es un compuesto de alta toxicidad aguda para los humanos, según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), y se introdujo en 1966 como un insecticida de amplio espectro para el tratamiento foliar de cultivos de campo. No es dañino para la planta, aunque para las personas, es muy tóxico por vía oral. La intoxicación, no grave, produce en personas y animales: debilidad, visión borrosa, dolor de cabeza, náuseas, calambres abdominales, molestias en el pecho, constricción de las pupilas, sudoración, temblores musculares y disminución del pulso. Pudiendo llegar a producir la muerte. Se absorbe rápidamente a través de la piel, los pulmones y el tracto gastrointestinal y se descompone en el hígado. Es altamente tóxico para las aves, de moderada a altamente tóxico para los peces y altamente tóxico para los invertebrados acuáticos, así como altamente tóxico para las abejas. Dado que la vida media acuosa estimada para el metomilo, es de más de 25 semanas en aguas subterráneas, puede contaminarlas. He contado lo anterior, para entrar, con conocimiento, en la noticia: “El día 14 de julio se detectó la entrada en España de un lote de sandías con alto nivel de metomilo, un pesticida cuyo uso no está autorizado en Europa”. Las sandías marroquíes interceptadas contenían restos de un insecticida en unos niveles superiores a los permitidos en el mercado europeo, en concreto 0,38 mg/kg-ppm, que son 25 VECES MÁS DEL LÍMITE MÁXIMO PERMITIDO, que es de 0,015 mg/kg-ppm. Aunque una sustancia esté prohibida, hay límites legales fijados por razones sanitarias. El sistema europeo califica la incidencia de “grave”, pero se desconoce los lugares donde se ha realizado la distribución de las sandías afectadas. El Ministerio de Consumo, que lo sabe todo de los pedos de las vacas, de ésto ni idea. No ofreció información sobre el origen y el destino de la partida de sandías, ni quién era el importador o el mercado al que iban destinadas. Tampoco se sabe en qué porcentaje fueron distribuidas. Por su parte, el Ministerio de Sanidad, responsable del Plan de Vigilancia de Sanidad Exterior, ha informado a la comunidad autónoma de destino de la mercancía (Catalunya). Pero a las demás, nada de nada: ¡con lo fácil que es agregar destinatarios en el “email”. La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado que Andalucía “no tiene conocimiento oficial” de la alerta, notificada por la Comisión Europea (CE) el pasado 14 de julio, sobre la presencia de plaguicidas en las sandías procedentes de Marruecos. ¡Toma ya!.

¡Ah! Va por “los chanclas”.