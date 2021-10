Sanitarios contra Moreno Bonilla

Que la sanidad pública andaluz necesita un refuerzo de personal y de material es algo en lo que la ciudadanía cree firmemente y, sobre todo, después de lo acontecido en los momentos más duros de esta pandemia. Pese a que la convicción general es esa y después de haber padecido, en persona, los pacientes que la sanidad ha sufrido un grave deterioro a causa de la gestión del Gobierno andaluz de las derechas, de manera inexplicable, PP y Ciudadanos optan por recorrer la senda equivocada. Nuevamente, por cierto. Ahora, Moreno Bonilla ha decido no renovar y extinguir el contrato de 8.000 sanitarios que han prestado su trabajo, esfuerzo y entrega durante estos meses tan difíciles a los que ahora agradece su esfuerzo poniéndoles de patitas en la calle sin ninguna justificación, porque el servicio se tiene que seguir prestando. Miente cuando dice que no hay fondos ni recursos económicos para mantener los puestos de estos profesionales que nos atienden, a diario, en los centros de salud y hospitales. La realidad es que la Junta de Andalucía ha recibido miles de millones de euros procedentes del Gobierno de España precisamente, para eso, para hacer frente a gastos en materia sanitaria, social o educativa derivada de la Covid-19. Tienen ese dinero y aún no sabemos en que lo han empleado. Es de sobra conocido que ni PP ni Ciudadanos escuchan el clamor de la ciudadanía ante esta necesidad imperiosa de reforzar nuestros centros de salud para que la población sea atendida en condiciones dignas. Hemos visto cómo, en plena pandemia, había más fotos y postureo en centros de salud y hospitales por parte de Moreno Bonilla y su equipo que inversión real para potenciar la sanidad. Tendremos que volver a los balcones a exigir que las contrataciones se queden como el refuerzo que prometieron y del que ahora reniegan. Tenemos que tomar buena nota los andaluces y andaluzas de que esta es la verdadera cara de la derecha en Andalucía, partidos -PP y Ciudadanos- que sólo miran por sus intereses. Hoy jueves los principales sindicatos se vuelven a concentrar en los hospitales de todas las provincias para protestar contra el Ejecutivo de Moreno Bonilla. Quieren, como nosotros, una sanidad pública que logre frenar el deterioro y el caos en el que la han sumido quienes no creen en ella, salvo para las fotos.