La luz anuncia su ocaso en los primeros días de noviembre, mas no importa que la oscuridad tome asiento en la mayoría de las horas, puesto que el inframundo triunfa a veces en el esplendor de la luz agonizante de otoño. En las horas centrales de la mañana, cuando el tibio sol anuncia el mediodía, seres del más allá aparecen como reclamo de la luz, les da igual el momento, sólo buscan la soledad, aunque a veces se internan en el área de los vivos, con la pretensión de comunicar algún mensaje del otro lado, o acoger algún alma en pena. Era repetida la leyenda, entre los antiguos almerienses, del encuentro inesperado con una comitiva siniestra, silenciosa, de andar cansino, ensimismados en el sonido de una campanilla, tañida por el guía que los dirigía. Caminaban, en otras ocasiones levitaban, sin rumbo.

En los campos silenciosos, bajo la luz de un suave sol decadente, batido por el viento, en el descarnado paisaje tacaño en árboles y plantas, aparecía como una mancha negra en la lejanía, espectral y doliente cuando se vislumbraba, una procesión de espíritus de mirada neblinosa, recorriendo caminos abandonados, ramblas perdidas, sierras áridas. El entorno escaso en vida era su terreno, en el cual en los días otoñales, de inicio del mes de noviembre, surgían de las tinieblas repitiendo su ruta sin fin. En un cuadro de un pintor almeriense fue cuando descubrí este tema, me extrañó, pues siempre había pensado que la Santa Compaña hacía su recorrido amparada en la oscuridad. Este artista me contó que no era así, pues lo que ellos buscaban era la soledad, la dureza del terreno preludio del ultramundo. Pensé que era una creación fantástica de este pintor, pero en una conversación con un viejo habitante de una cortijada perdida en Los Filabres, me repitió esa historia. La de las almas en pena que deambulan por nuestras sierras y campos, cuyo encuentro había que evitar. Era chocante encontrarlos al mediodía, pero aún presentaba mayor riesgo coincidir con ellos en las horas crepusculares, pues el anuncio fatídico tomaba forma real. Era por lo que en esos días de noviembre los conjuros, supersticiones y rezos, se repetían sin cesar, refugiándose todos en sus casas, abandonando las labores agrícolas, cerrando puertas y ventanas, encomendándose a los Santos. En aquellas brumosas noches, cuando el frío comienza a mostrar su fuerza, envueltos en el sonido ululante del viento, el ladrido de algún perro, y el crepitar de la lumbre, se repetían mil y una historias sobre la Santa Campaña. Ésta había adoptado señas propias en nuestra tierra almeriense.