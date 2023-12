Ssigo leyendo la prensa con los ojos inocentes de un niño en víspera de Reyes Magos, crédulo ante todo lo que se me presenta. Igualmente soy consciente de que es un hábito imprudente, sobre todo en estos tiempos de información asilvestrada. El caso es que, de entrada, me pareció de lo más coherente que el Parlament de Catalunya nombrara President Honorari de la Generalitat a Felipe VI. A fin de cuentas, venía a ser una resultante casi inevitable del nuevo proceso de reconciliación autonómica. Por el mismo motivo, también era coherente que se nombrara Rey de España Adjunto a Carles Puigdemont. Esto último, además, congeniaba con la sustancial reforma de la institución acometida por los Borbones españoles. Si hay reinas plebeyas y reyes eméritos, ¿por qué no un monarca adjunto? Del mismo modo, formaba parte de lo verosímil la elección de Omar Montes, Terelu Campus o Sergio Ramos como nuevos miembros de la Real Academia Española. La docta casa lleva tiempo ampliando su base, empeñada en continuar fijando el idioma a base de brillo y esplendor desde una ostensible flexibilidad de criterios. Lo sospechoso hubiera sido incorporar a sociolingüistas expertos en planificación lingüística, a pesar de ser ese su cometido prioritario y principalísimo en la actualidad. Sí me extrañó un tanto el anuncio de monseñor García Magán, informando de que la Conferencia Episcopal Española se trasladaba a un monasterio budista del Tibet. Desde luego, en la estricta puridad del espíritu ecuménico, el diálogo con otras confesiones era una posibilidad más que factible. Solo que, por una parte, el legado del Vaticano II ha sido tantas veces zaherido que cuesta imaginar su resurrección. Por otra, una conversión en bloque de la cúpula católica española se me antojaba excesiva. Empecé a temer lo peor cuando se anunció que los principales imanes de Europa estaban aconsejando a sus fieles una conversión inmediata al judaísmo. Esta vez la explicación oficial era que compartían el Antiguo Testamento como libro sagrado. Pero entre líneas se deslizaba que era una versión actualizada del caballo de Troya.Terminé de percatarme de todo al conocer la supuesta firma de un pacto de no agresión por parte de toda la clase política española. Amenazados por la restitución del Rey Emérito, habrían depuesto de inmediato su talante virulento en pos de buenas palabras y mejores formas. El Día de los Inocentes tiene estas cosas, crea ilusiones festivas y gratificantes que merece la pena vivir, a pesar de estar destinadas a desvanecerse tarde o temprano. Con todo, lo que realmente me inquietó fue que cada una de ellas se sustentase en su correspondiente argumento, con dosis variables de credibilidad. Entonces comprendí que en su conjunto ofrecían un diagnóstico cifrado de la comunicación de masas entre la que nos desenvolvemos: primero va el mensaje que se pretende colocar; después se fabrica el argumento más acomodaticio para justificarla. Cualquier vínculo con la realidad o la racionalidad es mera coincidencia.