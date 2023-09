Saturno devorando a su hijo

Aristóteles, discípulo de Platón y maestro del mismísimo Alejandro Magno, entendía que la democracia era un sistema adecuado de gobernanza siempre que estuviera regida por “aristócratas del conocimiento y la virtud”, elemento absolutamente inexistente en nuestro actual sistema de gobierno, con pocas o muy pocas excepciones.

Y es que, por desgracia, mientras la deuda pública sigue batiendo récord y la inflación nos empobrece, sin olvidar el encarecimiento desmesurado del precio del dinero o interés, los políticos utilizan los medios de comunicación para construir relatos que crean opinión pública. Y no me refiero a ningún caso en particular, sino a algo que se ha convertido en costumbre, algo más ignominioso que el periodismo sensacionalista, que cala en las masas y dirige su opinión hacia aspectos superfluos y de escasa o nula relevancia.

Mientras tanto, como digo, la voraz administración se ha deshumanizado total y absolutamente, dejando a un lado los intereses particulares y colectivos de la ciudadanía, para actuar como brazo ejecutor de un sistema que parece tener vida propia y que nos está empujando irremediablemente a un distanciamiento institucional y una crisis económica, política y social que no tiene precedentes.

El estrangulamiento fiscal está provocando un desapego institucional y la utilización excesiva y obligada de los medios telemáticos está excluyendo a una parte muy importante de la población, que está quedando huérfana y descolgada del sistema. De su propio sistema, el mismo que debe velar por sus intereses y dar protección y seguridad a su población.

La falta de seguridad jurídica es otro elemento que me preocupa y del que poco se habla, y es precisamente el instrumento que nos protege de nuestra propia soberbia y la avaricia insaciable de un estado cada vez más grande y déspota.

Me gustaría compartir un pensamiento que me invade mientras escribo estas líneas. Me refiero a la sobresaliente y genuina obra de Francisco de Goya que tiene por nombre el de “Saturno devorando a su hijo” y que representa el mito de este dios griego devorando a un hijo para evitar ser derrocado y destronado por éste.

Para terminar, y volviendo al inicio de esta reflexión, cabe recordar aquel proverbio que una vez mencionó un maestro budista: “Si quieres ver lejos, mira mucho hacia atrás”.